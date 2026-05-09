Minions & Quái Vật tung trailer mới, du hành từ phim câm đến phim màu rực rỡ

Đoạn trailer mở đầu với sự thành công ngoài sức tưởng tượng của các Minions tại kinh đô điện ảnh thế giới. Chỉ vì vô tình "phá hỏng" một cảnh quay, chúng bỗng chốc trở thành những ngôi sao được săn đón bậc nhất: In dấu vân tay trên Đại lộ Danh vọng, tham dự những bữa tiệc xa hoa của giới nghệ sĩ và xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm kinh điển thời kỳ phim đen trắng, phim câm.

Nhưng khi phim màu và kỹ thuật thu tiếng ra đời, việc Minions không nói được ngôn ngữ loài người đã khiến chúng dần mất đi vị thế đỉnh cao. Chính trong khoảnh khắc tưởng như thất bại ấy, hai chú Minions James và Henry lại tìm thấy tình yêu với công việc đạo diễn và mơ về bộ phim đầu tiên do chính tay chúng sản xuất.

Bầy Minions cũng muốn thành đạo diễn phim

Nhưng một phim về quái vật thì tất nhiên phải có quái vật thật đáng sợ, thật ấn tượng thì mới có thể giúp bộ phim thành công. Thế là các Minions bắt tay tìm cách triệu hồi quái vật Cthulhu từ một cuốn sách cổ để làm nhân vật chính trong bộ phim của mình. Ngặt nỗi, thứ được triệu hồi lên lại chẳng phải những con thú khổng lồ, gớm ghiếc mà là Goomi, một bé quái vật nhỏ nhắn đáng yêu.

Nhưng quái thú chúng gọi lên lại dễ thương cỡ này

Biết được những kẻ đưa mình trở lại dương gian đang cần tìm một quái vật thực thụ, Goomi xung phong tự mình đứng ra hồi sinh những loài vật đáng sợ nhất mà lịch sử từng ghi nhận. Chẳng ngờ quyết định này đẩy cả nhóm vào một cuộc khủng hoảng không ai lường trước, các Minions phải đứng ra gánh vác trách nhiệm và ngăn chặn thảm họa trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đây mới là mối nguy hiểm thực sự

Điều bất ngờ nhất của bộ phim về những sinh vật tí hon không biết nói tiếng người là dàn diễn viên lồng tiếng đều là những cái tên đình đám ở Hollywood. Nhìn vào danh sách các ngôi sao từng giành giải Oscar, góp mặt trong nhiều phim kinh điển mà khán giả chỉ còn biết công nhận Minions & Quái Vật hẳn phải thú vị lắm mới khiến họ gật đầu đi vào phòng lồng tiếng.