Bóng Ma Hạnh Phúc: Lương Thế Thành diễn cảnh buồn nhưng khán giả lại... cười

Bóng Ma Hạnh Phúc đã đi đến những tập cuối cùng, Hoàng Dũng bắt đầu phải trả giá cho chuỗi hành động tệ bạc mà gã đã gây ra cho gia đình. Tú - con gái của Dũng và Mai vì chán chuyện gia đình sắp tan vỡ, cộng thêm chuyện tình cảm không như ý nên định làm chuyện dại dột. May mà Mai đã tìm thấy con gái kịp thời và báo chồng cũ tới gặp gỡ khuyên nhủ Tú.

Đối mặt với các con, Dũng đã bật khóc, thừa nhận vì mình mà gia đình mỗi người một ngả. Dũng khẳng định dù làm sai với Mai nhưng vẫn luôn yêu thương các con, luôn muốn những điều tốt nhất cho hai con. Lẽ ra đây sẽ là một cảnh quay khiến khán giả thấy xúc động khi Dũng hóa ra cũng có mặt tốt, vẫn là một người cha yêu thương con cái và không ngại thừa nhận sai lầm của mình trước mặt con.

Nhưng Lương Thế Thành lại bị nhược điểm khóc không đẹp. Anh không quản lý được từ khuôn miệng đến cơ mặt, khiến biểu cảm nhìn rất kỳ quặc. Ai xem đoạn này cũng thừa nhận nhìn Lương Thế Thành khóc mà chỉ thấy buồn cười, khiến cho hiệu quả của cảnh quay giảm xuống. Từ đó mà netizen khuyên Lương Thế Thành hãy hạn chế đóng cảnh khóc, hoặc nên dành thời gian tập luyện để khóc đẹp hơn, không nhất thiết phải nhăn mặt nhíu mày mới thể hiện được sự đau khổ.

Bóng Ma Hạnh Phúc sẽ kết thúc vào ngày 9/5 và khán giả đang hồi hộp chờ kết cục xứng đáng dành cho Dũng và Trang. Cho đến lúc này, mọi người không còn hy vọng Mai “hắc hóa” khi cô vẫn hiền lành nhẫn nhịn như ban đầu, chẳng có hành động nào trả thù những kẻ tồi tệ. Vì thế, chỉ có Trang và Dũng sẽ đối đầu gây chuyện với nhau mà thôi.