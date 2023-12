Miss Earth 2023: Hoa hậu Lan Anh trượt giải phụ Best Bikini vào phút chót

HHT - BTC cuộc thi Miss Earth 2023 vừa công bố người đẹp chiến thắng giải thưởng phụ Best Bikini, không phải Hoa hậu Lan Anh mà là đại diện đến từ một quốc gia khác.

Trang chủ của cuộc thi Miss Earth 2023 mới đây đã công bố người đẹp chiến thắng giải thưởng phụ Best Bikini là Hoa hậu Yllana Marie Aduana đến từ Philippines. Người đẹp sẽ nhận được gấp đôi lượng bình chọn trong một ngày, tính từ 14 giờ ngày 19/12 đến 14 giờ ngày 20/12 (giờ Việt Nam) ở giải thưởng Miss People’s Choice (Người đẹp được yêu thích nhất).

Yllana cao 1m7, có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Người đẹp từng tham gia Miss Earth Philippines 2021 và vào Top 20. Một năm sau đó, cô tiếp tục tham dự Binibining Pilipinas và vào Top 12, giành danh hiệu Người đẹp Ảnh. Sau đó, người đẹp đăng quang Miss Fit Philippines 2022. Hiện tại, Yllana đang làm người mẫu, đóng quảng cáo, dẫn chương trình truyền hình...

Trong suốt cả quá trình bình chọn, Hoa hậu Đỗ Thị Lan Anh vẫn luôn chiếm lợi thế. Chuyên trang Sash Factor trước đó đã tính điểm cho Top 3 chung cuộc dựa trên những con số của mỗi bức ảnh thí sinh. Có thể thấy Hoa hậu Lan Anh đã bỏ xa đối thủ và gần như nắm chắc giải thưởng phụ này.

Tuy nhiên, theo như công bố của BTC Miss Earth, người giành chiến thắng lại là Hoa hậu Philippines. Netizen lý giải có lẽ do lượng bình chọn của Hoa hậu Lan Anh có nhiều bình chọn ảo. BTC Miss Earth yêu cầu tài khoản thích và chia sẻ hình ảnh của thí sinh phải là tài khoản follow hoặc like trang chủ Miss Earth, những tài khoản không nằm trong số này đều không hợp lệ.

Kết quả này cũng làm hài lòng fan sắc đẹp quốc tế và fan sắc đẹp Việt, nhiều người cho rằng BTC đã làm việc rất công tâm. Vì cuộc thi Miss Earth 2023 được tổ chức tại Việt Nam, trước đó Hoa hậu Lan Anh đã giành được giải thưởng phụ đầu tiên Best Appearance (Thí sinh có màn xuất hiện xuất sắc nhất) nhờ giành được bình chọn nhiều nhất trong sự kiện ra mắt Xin chào Miss Earth 2023 in Vietnam. Nếu như Lan Anh lại tiếp tục giành được 1 giải thưởng phụ khác cũng do bình chọn, chắc chắn sẽ khiến fan quốc tế bất bình.