Miss Grand International 2023: Hoàng Phương liệu có tạo nên kỷ lục như Thiên Ân?

HHT - BTC cuộc thi Miss Grand International 2023 chính thức bắt đầu vòng bình chọn Country’s Power of The Year. Năm ngoái, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Thiên Ân đã có màn “lội ngược dòng” ngoạn mục khi chiến thắng đại diện Thái Lan vào phút chót. Năm nay, liệu fan có giúp Hoa hậu Lê Hoàng Phương tạo nên kỷ lục tương tự?

Ở vòng bình chọn Country’s Power of The Year, BTC Miss Grand International 2023 chia các thí sinh ra làm 10 nhóm, mỗi nhóm 7 thí sinh. Ban đầu, mỗi nhóm sẽ chọn ra 2 thí sinh có điểm bình chọn cao nhất để đến với vòng tiếp theo.

Khác đôi chút so với năm ngoái (chỉ tính trên nền tảng Instagram), năm nay vòng bình chọn Country’s Power of The Year được tính trên cả hai nền tảng là Facebook và Instagram:

- Ở trang chủ Facebook của Miss Grand International: 1 like = 5 điểm, 1 share = 10 điểm.

- Ở trang chủ Instagram của Miss Grand International: 1 like = 10 điểm.

Điểm chỉ được tính cho những người follow hai tài khoản chính thức này của Miss Grand International, số lượng like và share bằng cách mua cũng không được tính. Thí sinh chiến thắng vòng bình chọn này sẽ được vào thẳng Top 20 chung cuộc. Năm ngoái, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã tạo nên kỷ lục với hơn 4,9 triệu lượt bình chọn.

Tại vòng đầu tiên, thời gian kết thúc sẽ là 23 giờ ngày 11/10. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là các đại diện đang tạm dẫn đầu các bảng:

Bảng A: Đại diện Campuchia - Hoa hậu Phoem Sreynor.

Bảng B: Đại diện Indonesia - Hoa hậu Ritassya Wellgreat.

Bảng C: Đại diện Myanmar - Hoa hậu Ni Ni Lin Eain.

Bảng D: Đại diện Philippines - Hoa hậu Nikki De Moura.

Bảng E: Đại diện Thái Lan - Hoa hậu Thaweepon Phingchamrat.

Bảng F: Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Bảng G: Đại diện Mexico - Hoa hậu María Fernanda Beltrán.

Bảng H: Đại diện Peru - Hoa hậu Luciana Fuster.

Bảng I: Đại diện Paraquay - Hoa hậu Maelia Salcines.

Bảng J: Đại diện Ghana - Hoa hậu Kitava-Yvettalana Fosuwaa-Amankwaa.