Miss Universe 2023: Bùi Quỳnh Hoa lọt Top 20 của Missosology, xếp trên đại diện Thái Lan

HHT - Chuyên trang Missosology mới đây đã tung BXH đánh giá lần 4 cho đấu trường nhan sắc Miss Universe 2023. Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa vẫn được xếp một vị trí trong Top 20, bất ngờ nhất là cô được xếp trên cả đại diện Thái Lan.

Đây là BXH được các chuyên gia của Missosology đánh giá dựa trên những hoạt động tại Miss Universe 2023 trong tuần vừa qua.

Bất ngờ lớn nhất là chuyên trang này đánh giá đại diện Thái Lan ở vị trí cuối cùng trong Top 20. Các đại diện châu Á trong BXH này vẫn là những cái tên quen thuộc: Philippines (ở vị trí thứ 6), Ấn Độ (ở vị trí thứ 11), đại diện Việt Nam là Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa ở vị trí thứ 18, và cuối cùng là đại diện Thái Lan.

Missosology giải thích: “Một trong những hiểu lầm lớn nhất về Miss Universe là chỉ có buổi sơ khảo và đêm Chung kết mới quan trọng. Miss Universe là một “cuộc đua dài”, không phải là “cuộc đua nhanh”. Đây không chỉ là cuộc chiến về trí tuệ và vẻ đẹp, mà còn về sức bền và sự chân thật. Trong vài ngày qua, chúng tôi đã quan sát cách cô gái thể hiện bản thân trong các hoạt động. Chúng tôi cũng dễ dàng nhận ra ai giả tạo, ai đang mất kiên nhẫn và trở nên dễ cáu kỉnh.”

Sau những cố gắng không ngừng nghỉ, mặc dù bị một bộ phận lớn fan sắc đẹp Việt quay lưng, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa cũng đã chứng tỏ được khả năng của mình khi đến với đấu trường nhan sắc quốc tế.

Dường như chính vì sự chê bai quá đà của một bộ phận fan sắc đẹp Việt, nàng hậu lại càng nhận được sự quan tâm của fan quốc tế, fan từ các nước như Campuchia, Guatemala, Thái Lan và cả nước chủ nhà El Salvador cũng ra mặt thể hiện sự ủng hộ với Bùi Quỳnh Hoa.

Chính chuyên trang Missosology cũng đã dành riêng cho đại diện Việt Nam một post riêng với loạt ảnh cá nhân, kèm caption: "Strength in every scar, resilience in every tear. She's thriving through the storm - hear a superwoman's silent roar." (tạm dịch: Sức mạnh từ mỗi vết sẹo, sự kiên cường trong mỗi giọt nước mắt. Cô ấy đang vươn mình qua cơn bão - Hãy lắng nghe “tiếng gầm” thầm lặng của một nữ cường.)

Đêm Chung kết Miss Universe 2023 sẽ được phát sóng lúc 8 giờ sáng ngày 19/11 (giờ Việt Nam).