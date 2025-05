Miss World 2025: Sau style công chúa, Ý Nhi chuyển sang phong cách nữ thần

HHT - Sau những thiết kế dịu dàng như công chúa tại Miss World 2025, Hoa hậu Ý Nhi chuyển sang phong cách “nữ thần” và tiếp tục nhận được lời khen từ khán giả.

Loạt trang phục của Hoa hậu Ý Nhi tại Miss World 2025 chưa từng làm fan sắc đẹp Việt thất vọng. Đại diện Việt Nam gây ấn tượng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chỉn chu trong từng khoảnh khắc xuất hiện.

Sau loạt trang phục mang phong cách tiểu thư, mới đây Hoa hậu Ý Nhi đã khoe mẫu váy mới trắng tinh với phong cách “nữ thần”.

So với hình ảnh chụp studio được công bố trước đó, Ý Nhi đã tự sáng tạo thêm chiếc bờm tóc vàng hình lá nguyệt quế, khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh của một “nữ thần Hy Lạp”.

Đại diện Việt Nam luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực, chiếm nhiều thiện cảm bởi vẻ đẹp rạng rỡ và tươi tắn. Ý Nhi còn nhận được nhiều sự quan tâm từ báo chí và truyền hình Ấn Độ, với nhiều cuộc phỏng vấn và ghi hình riêng.

Mới đây, người đẹp được fanpage chính thức của khách sạn Trident, địa điểm lưu trú dành cho các thí sinh tham gia Miss World 2025 dành hẳn một post riêng, với lời giới thiệu:

Gracefully poised and effortlessly elegant, @huynhtranynhi.1806, Miss Vietnam 2025, brings a serene charm to Trident Hyderabad. Captured against warm, minimalist interiors, her presence is as refined as it is memorable.

(tạm dịch: Duyên dáng và thanh lịch một cách tự nhiên, @huynhtranynhi.1806 - đại diện Việt Nam mang đến vẻ đẹp dịu dàng, cuốn hút tại Trident Hyderabad. Được ghi lại giữa không gian nội thất tối giản, ấm áp, sự hiện diện của cô vừa tinh tế vừa khó quên.)

Sắp tới đây, Hoa hậu Ý Nhi sẽ tham gia những phần thi quan trọng như Head To Head Challenge, Top Model, Thể thao... Đêm Chung kết Miss World lần thứ 72 dự kiến tổ chức ngày 31/5.