Mở màn với điểm Cà Chua cao lịch sử, Thunderbolts* đưa Marvel về thời hoàng kim?

HHT - Bộ phim siêu anh hùng mới nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel - “Thunderbolts*” (Biệt Đội Sấm Sét) đã có điểm mở màn trên Rotten Tomatoes. Với 95% độ “tươi ngon”, phim đạt được điểm số Cà Chua cao thứ hai trong lịch sử MCU, chỉ xếp sau “Black Panther”.

Mới đây, Thunderbolts* (Biệt Đội Sấm Sét) - bộ phim siêu anh hùng mới nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) đã ra mắt. Phim có một khởi đầu tốt đẹp khi có điểm mở màn trên Rotten Tomatoes là 95% từ giới phê bình. Với điểm số này, Thunderbolts* trở thành phim hiện tại có điểm Cà Chua cao thứ hai trong lịch sử MCU, chỉ xếp sau Black Panther (Chiến Binh Báo Đen) với 96%.

Điểm Cà Chua “tươi ngon” là một tín hiệu tốt và cần thiết cho MCU ở thời điểm hiện tại. Trái ngược với thời kỳ đầu bùng nổ (gồm ba Giai đoạn đầu), MCU có dấu hiệu “xuống sức” ở giai đoạn đa vũ trụ (Multiverse Saga - gồm Giai đoạn 4, 5, và 6). Những bộ phim phát hành trong Multiverse Saga phân cực và gây chia rẽ, có những bộ phim đạt được thành công như Spider-Man: No Way Home hay Deadpool & Wolverine, nhưng cũng có những phim bị “ghẻ lạnh” như Eternals hay The Marvels.

Trong năm 2025 này, MCU lên lịch phát hành ba bộ phim điện ảnh. Trước Thunderbolts*, Captain America: Brave New World đã ra mắt và không đạt được thành tích ấn tượng lắm. Tuy phim không bị đánh giá tệ về chất lượng nhưng cũng không đủ sức tạo ra bùng nổ cả về danh tiếng lẫn doanh thu. Do đó, nếu Thunderbolts* có mở màn tốt và trụ vững ở rạp, nó có thể giúp MCU phần nào “hồi sức” và “dọn đường” cho Fantastic Four: First Steps dự kiến ra mắt vào 25/7/2025.

Không những thế, với việc hầu hết dàn diễn viên của Thunderbolts* sẽ có mặt trong Avengers: Doomsday (dự kiến công chiếu năm 2026), thành công của Thunderbolts* sẽ “giữ nhiệt” cho bộ phim dự kiến là bom tấn mới của MCU. Rất nhiều hy vọng trông đợi Avengers: Doomsday sẽ đạt được thành công như các bộ phim “kết hợp” trước đó như Avengers, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame…

Thunderbolts* được đánh giá là “cơn gió lạ” thổi vào MCU đã dần trở nên dễ đoán và rập khuôn những năm gần đây. Bộ phim tập hợp một biệt đội không hẳn là các siêu anh hùng, thậm chí phần lớn trong số họ đều có quá khứ “bất hảo”, để chống lại Sentry (Lewis Pullman). Dẫn đầu nhóm là “Góa phụ đen thế hệ mới” Yelena Belova (Florence Pugh). Ngoài ra trong nhóm còn có “Chiến binh mùa Đông” Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour),...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có một nhóm khán giả vẫn chưa mấy tin tưởng vào chất lượng của Thunderbolts* nói riêng và phim MCU nói chung trong giai đoạn Multiverse Saga. Một số bình luận cho rằng điểm Rotten Tomatoes của Thunderbolts* mở màn không quá đáng tin, nó có thể giảm xuống khi có nhiều ý kiến đánh giá hơn về phim.

Thunderbolts* khởi chiếu chính thức vào ngày 1/5/2025.

Một số bình luận của netizen:

“Tuyệt vời! MCU đã trở lại!”

“Woahhhhhh! Đã đến lúc trở lại xem phim Marvel rồi, phải không? Nhân tiện thì series Daredevil: Born Again cũng hay đấy.”

“Phim hay thật không đó? MCU gần đây làm tôi mất niềm tin quá.”

“Hầu hết các phim trong Giai đoạn 4 và 5 đều tệ đến mức tôi gần như không muốn xem các phim sau.”

“Thuyết âm mưu của tôi là Rotten Tomatoes mở điểm cao để lôi kéo mấy chú cừu non vào rạp, rồi sau một tuần công chiếu điểm sẽ giảm.”

“Sau The Marvels là tôi chẳng còn muốn đi xem phim MCU nữa. Nhưng có lẽ tôi sẽ cho Thunderbolts* cơ hội.”

“Điểm Cà Chua có đáng tin cậy không?”

“Phim giải thích vì sao tên phim có dấu hoa thị chưa? Tại sao lại là “Thunderbolts*” mà không phải là “Thunderbolts”? Tôi tò mò quá.”

“Tôi đã bị lừa dối quá nhiều lần nên lần này tôi sẽ không nuôi hy vọng. Tôi vẫn sẽ đi xem nhưng sẽ không quá tin vào điểm số này cho đến khi tự mình kiểm chứng.”