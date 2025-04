Phim "Harry Potter" bản mới: Khi fan tự chọn diễn viên cho vai Severus Snape

HHT - Không hài lòng với lựa chọn diễn viên của Max (HBO), các fan đã tự lập một danh sách những diễn viên mà theo họ là phù hợp hơn cho vai Giáo sư Severus Snape. Đồng thời nuôi hy vọng rằng nhà sản xuất sẽ cân nhắc “quay xe”, dù hy vọng ấy khá mong manh.

Tom Hiddleston

Nam diễn viên người Anh Tom Hiddleston được biết đến rộng khắp với vai Loki trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, từ phim điện ảnh đến cả series, như Thor, Thor: Ragnarok, Thor: The Dark World, The Avengers, Loki (2 mùa phim)… Ngoài MCU, Tom Hiddleston cũng tham gia nhiều phim điện ảnh khác như The Crimson Peak, High-Rise, The Life Of Chuck…

Vai diễn Loki có thể khiến không ít người xem có ấn tượng rằng Tom Hiddleston quá “bóng bẩy”, quá “quyến rũ” với vai Severus Snape, nhưng kỳ thực anh là một diễn viên có biên độ diễn xuất khá rộng. Tom Hiddleston có khả năng diễn xuất đa dạng, có thể mang đến một chiều sâu cảm xúc đặc biệt cho vai Giáo sư Snape.

Trong truyện Harry Potter, Severus Snape là một nhân vật phức tạp, nội tâm như một cơn bão với nỗi đau, sự ân hận, tình yêu, lòng trung thành… liên tục giằng xé. Những điểm này có thể được Tom Hiddleston diễn xuất tinh tế và “chạm” đến người xem. Trong trường hợp anh quá “lãng tử” so với Severus Snape, có thể bộ phận hoá trang sẽ thực hiện một chút “bùa phép” thành công.

Mads Mikkelsen

Vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của Mads Mikkelsen có thể kể đến vai bác sĩ giết và ăn thịt người Hannibal Lecter trong loạt phim Hannibal. Ngoài ra, nam diễn viên còn từng tham gia nhiều phim khác như Doctor Strange, The Hunt… Thậm chí, anh cũng có duyên với Vũ trụ Harry Potter khi cũng từng tham gia Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

Với vẻ ngoài và diễn xuất của mình, Mads Mikkelsen có thể tạo ra một Severus Snape vừa lạnh lùng, vừa bí ẩn, vừa có vẻ độc đoán, lại vừa có vẻ “nguy hiểm”. Trong truyện Harry Potter, ở giai đoạn đầu, Severus Snape hiện lên rất “khó ưa”. Ông là một Giáo sư môn Độc dược tài năng nhưng khó ở, kém thân thiện, lại hay thiên vị học trò thuộc Nhà ông làm Chủ nhiệm. Có thể nói Mads Mikkelsen không cần mất nhiều công sức để thể hiện được khía cạnh này của Snape.

Tuy nhiên, ở giai đoạn sau của câu chuyện, khi nội tâm của “Hoàng tử lai” được đào sâu hơn, diễn xuất của diễn viên cần tinh tế hơn. Nhưng điều đó dường như không phải là vấn đề đáng lo lắm, bởi Mads Mikkelsen là một diễn viên giỏi mà khán giả hoàn toàn có thể tin tưởng.

Nếu nói về điểm không phù hợp với vai Severus Snape thì một là Mads Mikkelsen có vẻ “dừ” hơn yêu cầu so với giai đoạn đầu của nhân vật này. Hai là, anh là diễn viên Mỹ, trong khi nhà sản xuất chỉ muốn tìm kiếm diễn viên đến từ vương quốc Anh hoặc Ireland.

Adam Driver

Adam Driver là gương mặt được biết đến qua một số tựa phim như Star Wars, Marriage Story… Anh là một diễn viên người Mỹ, nên không phù hợp với yêu cầu tuyển chọn của nhà sản xuất Harry Potter bản mới ngay từ đầu.

Tuy nhiên, nếu loại trừ yếu tố phải là “diễn viên thuộc vương quốc Anh hoặc Ireland”, ngay từ khi Harry Potter bản phim truyền hình chỉ mới thông báo kế hoạch, Adam Driver đã là cái tên sáng giá nhất, được đông đảo người xem đề cử nhất cho vai Severus Snape.

Rất nhiều bình luận khen ngợi không chỉ tương đồng về ngoại hình, khí chất, khả năng diễn xuất của Adam Driver cũng rất ổn định và phù hợp với vai Severus Snape. Thậm chí, không ít fan còn thử “tạo hình” cho Adam Driver trong vai Snape bằng một số ảnh ghép.

Diễn xuất của Adam Driver có thể khắc hoạ một Severus Snape có quá khứ đầy đau thương, có một trái tim giằng xé giữa tình yêu và sự hy sinh. Bên ngoài, nhân vật này bộc lộ sự lạnh lùng, đôi lúc cộc cằn, giận dữ; nhưng ẩn sâu bên trong là lòng trung thành cho những gì ông tin tưởng và yêu thương.

Aneurin Barnard

Nam diễn viên Aneurin Barnard của xứ Wales được đề cập đến như một ứng cử viên tiềm năng cho vai Severus Snape trong Harry Potter bản mới bởi khả năng diễn xuất bằng mắt của mình. Nhân vật Snape là một nhân vật có nhiều mâu thuẫn nội tâm, và khả năng phản chiếu điều đó qua ánh mắt là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc trong diễn xuất của diễn viên đảm nhận nhân vật này.

Trong 1899, Aneurin Barnard đã diễn một nhân vật ban đầu người ta cứ nghĩ anh là phản diện, nhưng sau cùng nhân vật của anh lại là một trong những nhân vật để lại dư âm nhất với khán giả. Severus Snape của Harry Potter cũng là một nhân vật như vậy, ban đầu mang đến nhiều dè chừng, thậm chí ghét bỏ, nhưng đến cuối dù có thể không thích ông nhưng cũng phải nể phục phần nào vì những gì ông đã làm vì tình yêu và sự cứu chuộc.

Diễn xuất bằng mắt tốt, lại từng có "kinh nghiệm" khiến khán giả từ ghét bỏ chuyển sang yêu mến, đó là lý do Aneurin Barnard là một lựa chọn tiềm năng của fan cho vai Severus Snape bản mới.