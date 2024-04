Dead Boy Detectives: Những thám tử tuổi teen vui nhộn trong thế giới ma quái siêu thực

HHT - Được biết đến là phần phim ngoại truyện, thuộc “vũ trụ The Sandman”, nhưng “Dead Boy Detectives” hoàn toàn hấp dẫn khi đứng độc lập. Bộ phim vui nhộn, trẻ trung - có lẽ bởi các nhân vật chính đều tuổi teen, nhưng đồng thời cũng không kém phần ma quái siêu thực - bởi phần lớn trong số họ đều… là ma.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Trước khi lên sóng, Dead Boy Detectives gây chú ý khi được biết đến là phần phim ngoại truyện thuộc “Vũ trụ The Sandman”. Các nhân vật chính của phim lần đầu xuất hiện trong truyện tranhThe Sandman do nhà văn Neil Gaiman xây dựng nội dung. Sau đó, bộ đôi thám tử này đóng vai khách mời trong series Doom Patrol, rồi được phát triển series riêng. Ban đầu, Dead Boy Detectives được phát triển tại HBO Max, sau đó lại chuyển sang Netflix. Tình cờ trước đó Netflix đã có The Sandman, nên có thể nói Dead Boy Detectives tưởng chừng lận đận nhưng cuối cùng lại về đúng nơi phù hợp.

Câu chuyện của Dead Boy Detectives bắt đầu với hai thiếu niên: Edwin Paine (George Rexstrew) và Charles Rowland (Jayden Revri) cùng điều hành một văn phòng thám tử. Trong khi Edwin là “bộ não”, kín đáo và chi tiết, là người nghiên cứu các bí ẩn cũng như phép thuật liên quan đến các vụ án; thì Charles là “cơ bắp”, cởi mở và ngoại giao hơn, luôn sẵn sàng cho các pha hành động. Đáng chú ý, Edwin và Charles không phải là những thám tử bình thường, càng không phải là những chàng trai tuổi teen bình thường. Họ là những hồn ma, nói cách khác họ đã chết cách đây cả thế kỷ.

Từ chối “bước tiếp”, Edwin và Charles chọn ở lại trần thế, vừa phá án vừa trốn sự săn đuổi của Thế giới Bên kia. Bộ đôi phá giải các bí ẩn siêu nhiên đang quấy nhiễu các hồn ma, cho họ cơ hội siêu thoát, và đôi khi còn giúp người sống thoát khỏi các rắc rối ma quái.

Một lần, Edwin và Charles giúp đỡ Crystal Palace (Kassius Nelson) - một cô gái còn sống, một bà đồng tuổi teen - thoát khỏi sự quấy rầy của gã bạn trai toxic (ai dè là một con quỷ thứ thiệt), bổ sung cô làm nhân viên mới của văn phòng thám tử với vai trò như một cầu nối giữa thế giới người sống và người chết.

Mỗi tập của Dead Boy Detectives là một vụ án khác nhau cần các thám tử tuổi teen nhảy vào truy tìm đáp án: Một cô bé mất tích, cô gái nôn ra ánh sáng cầu vồng lấp lánh, một gia đình mắc kẹt trong một vòng lặp bi kịch suốt 30 năm… Và xuyên suốt các tập là các vấn đề riêng tư hơn của các nhân vật chính, như việc họ phải trốn tránh việc bị bắt đi “đầu thai” như thế nào, đối đầu với kế hoạch trả thù của một mụ phù thuỷ bất tử ra làm sao. Thậm chí là phải đối mặt với xu hướng tính dục của mình, điều mà khi còn sống họ chưa có cơ hội để khám phá hay học cách chấp nhận.

Giống như The Sandman, Dead Boy Detectives đặt các nhân vật vào một thế giới nơi mà những điều bình thường chồng chéo với những điều siêu thực, vào một vòng xoáy hỗn tạp của những câu chuyện thần thoại - nơi mèo biết nói, nữ thần sống trong đầu người ta, yêu tinh nhỏ bé mà hỗn hào… Bởi thế, Dead Boy Detectives gây hứng thú và tò mò với những gì nó sẽ mang đến qua mỗi tập phim. Ngay cả khi bạn không phải là fan của The Sandman, thậm chí chưa từng xem The Sandman, bạn cũng có thể thưởng thức Dead Boy Detectives một cách vui vẻ.

Không chỉ là một cuộc phiêu lưu ma quái khiến khán giả thót tim, có những khoảnh khắc Dead Boy Detectives sẽ lấy đi cả nước mắt khi họ khám phá ra những mất mát, bất công, đau buồn mà mỗi nhân vật đã trải qua. Vượt lên tất cả chính là cách mà mỗi nhân vật, dù còn rất trẻ tuổi, dù đã có lúc không được đối xử công bằng, nhưng họ vẫn chọn hướng về những điều đúng đắn và tốt đẹp.

Tuy nhiên, phim cũng có khuyết điểm là giới thiệu nhiều thứ nhưng lại thiếu các tiểu tiết để khán giả hình dung cách thế giới hay các quy tắc trong phim được xây dựng, thiết lập một cách rõ ràng hơn.

Dead Boy Detectives có tổng cộng 8 tập. Tất cả đều đã có mặt trên Netflix.

Một số bình luận của netizen:

“Mới xem tập đầu tiên. Nó có tất cả những yếu tố mà tôi thích ở một bộ phim. Siêu nhiên, thiếu niên, hài hước, kỳ quặc, ma quái.”

“Tôi đã yêu bộ phim này! Yêu tất cả các nhân vật và diễn viên! Họ mang đến những màn tương tác tuyệt vời! Đã sẵn sàng cho mùa 2!”

“Đây là một bộ phim đen tối và kinh dị nhưng hài hước một cách tuyệt vời! Tôi không tìm thấy một khoảnh khắc buồn tẻ nào.”

“Hy vọng đây không phải là nạn nhân tiếp theo của việc huỷ phim chỉ sau một mùa mà Netflix làm những năm gần đây.”

“Từ kinh dị đến giả tưởng, từ phiêu lưu đến tình yêu, tất cả đều hoàn hảo!”