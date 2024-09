Món ăn Việt được du khách nước ngoài “thả tim”, xếp thứ hạng cao khu vực Châu Á

HHT - Một khảo sát trên nền tảng mạng xã hội Threads với hơn 60.000 lượt bình chọn cho thấy ẩm thực Việt Nam đang nhận được sự yêu thích đặc biệt của cộng đồng mạng toàn cầu.

Gần đây, một người dùng Threads có tên là Roman Beskostõi đã thực hiện một cuộc khảo sát với chủ đề: “Which Asian country has the best food?”, tạm dịch là: “Quốc gia châu Á nào có món ăn ngon nhất?” và nhận về kết quả bất ngờ.

Cụ thể, Việt Nam đang là quốc gia được bình chọn áp đảo với hơn 63% số phiếu bầu. Xếp sau Việt Nam là Nhật Bản với 19% số phiếu, tiếp đến là Trung Quốc (10%) và Ấn Độ (9%). Đáng nói, lượng bình chọn dành cho Việt Nam vượt xa so với các quốc gia còn lại đã chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của hương vị độc đáo và đa dạng trong nền ẩm thực Việt Nam.

Ẩm thực Việt Nam luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng du khách quốc tế nhờ sự kết hợp hài hòa giữa hương vị, nguyên liệu tươi ngon và sự khéo léo trong cách chế biến. Ngoài hương vị độc đáo, các món ăn Việt Nam còn ghi điểm nhờ vào sự lành mạnh và nguyên liệu tươi, ít dầu mỡ mang đến cho thực khách cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ dinh dưỡng và thơm ngon.

Khi nhắc đến ẩm thực Việt Nam, phở đã trở thành món ăn biểu tượng trong lòng thực khách toàn cầu. Điểm nổi bật của món ăn này là nước dùng thanh ngọt, được ninh từ xương, kết hợp với bánh phở mềm và thịt bò hay gà.

Ngoài ra, bánh mì Việt Nam từng được CNN bình chọn là một trong những món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Sự hòa quyện tinh tế giữa bánh mì giòn, nhân bánh mì đa dạng gồm thịt, chả, pate, và rau thơm khiến du khách nhớ mãi không quên.

Nhờ sự lan tỏa mạnh mẽ qua các kênh truyền thông và mạng xã hội, món ăn Việt Nam ngày càng được nhiều du khách yêu thích và đánh giá cao trên trường quốc tế. Bên dưới bài khảo sát, netizen quốc tế không tiếc lời khen ngợi các món ăn Việt Nam bởi hương vị thơm ngon, giá thành hợp lý và để lại dấu ấn khó phai trong lòng họ.