MONO, Amee, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ góp mặt trong đêm Gala của Master 2022 by TikTok

HHT - Cuộc đua "Master 2022 by TikTok" chính thức công bố Top 3 chiến binh xuất sắc đi tiếp vòng cuối cùng tại đêm Gala chung kết. Bên cạnh đó là màn xuất hiện của những cái tên được khán giả trẻ yêu thích như MONO, Amee, Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Lương Thùy Linh...

Master 2022 by TikTok đã trải qua hơn nửa quãng đường, hàng trăm video đăng tải cùng tổng số lượt xem lên đến 14 tỉ. Các thí sinh với sự sáng tạo độc đáo, đa dạng lĩnh vực nội dung cùng thông điệp "Glow up yourself, light up others" - "Sáng chất riêng, toả nhiệt huyết" đã mang đến một hành trình ý nghĩa cho mùa Master năm nay.

Khép lại vòng bình chọn vào ngày 28/10/2022, Top 3 nhà sáng tạo xuất sắc giành chiến thắng với kết quả bình chọn cao nhất ở mỗi lĩnh vực đã lộ diện. Những lượt tương tác, bình chọn từ người dùng TikTok đã đem về chiến thắng thuyết phục cho top thí sinh tại vòng bình chọn.

Tại lĩnh vực Music Master, Top 3 thí sinh xuất sắc chính thức gọi tên: Huy Lee (@huyleexxx), nổi bật với tài năng sản xuất âm nhạc cùng 1,7 triệu followers trên TikTok; Thư Thor (@tat_106), cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn sở hữu hơn 1,4 triệu người theo dõi cùng gu thời trang đậm chất cá tính; Phan Nguyễn Ca Ca (@phannguyencaca) có hơn 675k người theo dõi, với chất giọng ngọt ngào, trong trẻo.

Top 3 thí sinh chiến thắng tại lĩnh vực Acting Master, bao gồm: Tuấn Kiệt (@tuankiet2000) sở hữu hơn 5,1 triệu followers nhờ nét diễn duyên dáng cùng những nội dung thực tế, hài hước; Cô Đồng Nát (@codongnat_99) nổi tiếng từ những video nhập vai nhiều nhân vật, nội dung xoay quanh cuộc sống đồng quê bình dị; Chang (@chang0000) - cô gái dành chiến thắng bởi những video phim ngắn sáng tạo, xoay quanh nội dung trường học.

Xuất hiện tại lĩnh vực Lifestyle Master, Top 3 thí sinh chiến thắng chính là: Quan không gờ (@quankhonggo) chàng trai food review với lượt follower lên đến 1,5 triệu người; Tạ Công Bằng (@tacongbang2000) - một trong những cái tên vô cùng quen thuộc với cộng đồng người dùng TikTok với hơn 4,4 triệu followers; Cô gái duy nhất trong Top 3 có hơn 2,2 triệu followers là Châu Khả Di (@chaukhadi2107).

Lĩnh vực Sport Master có cho mình Top 3 gương mặt: Phạm Tuấn Hưng (@pth.deptrai) anh chàng đam mê bóng đá đầy nghị lực sở hữu hơn 532K lượt theo dõi; Long Thổ (@longtho11) nổi bật bởi những video chia sẻ và hướng dẫn các tips chơi bóng; Ang Tuan (@angtuan12) là gương mặt cuối cùng trong Top 3 với 246K followers, cũng chính là Á quân tâng bóng nghệ thuật thế giới năm 2022.

Tại lĩnh vực Game Master, Top 3 thí sinh thắng cuộc chính là: Cat Đáng Yêu (@catbaby0) cô nàng mang vẻ đẹp ngọt ngào cùng giọng nói đáng yêu; Ben VL (@benvl97) hay còn được gọi là “Sư phụ" sở hữu hơn 3 triệu followers. Chàng trai duy nhất trong Top 3 là Hat Snow Player (@hatlive1) - người thu hút người xem bởi những màn tương tác hay nhân vật game ấn tượng.

Xuất hiện tại hạng mục LIVE Master, Top 3 thí sinh có điểm cao nhất chính là: Mạnh Tiến Khôi (@manhtienkhoi_) được biết đến nhiều trên nền tảng thông qua câu chuyện tình cảm cực ngọt với cô bạn gái người Malaysia; Duy Ta Ca (@duytaca1) nổi bật với các video mukbang; Chue (@chuechuche) - anh chàng được biết đến thông qua chuỗi thử thách Live nhưng không nói chuyện.

Hạng mục cuối cùng, Talent LIVE Master, Top 3 chính thức gọi tên: Thùy Linh Đặng (meo) - (@thuylinh.dangg), cô nàng có hơn 1,1 triệu followers trên nền tảng, được yêu thích bởi những chiếc video lipsync trên các nền nhạc xu hướng; Nguyễn Viết Long (@nguyenvietlonggg) - cái tên được biết đến nhiều thông qua các video cover bài hát; Trần Anh Tiến (@trânnhtien2802) cũng thể hiện và dành chiến thắng tại hạng mục Talent LIVE Master bằng giọng hát.

21 thí sinh sẽ tiếp tục chiến đấu tại chặng đua cuối cùng vào đêm chung kết Gala Night, diễn ra vào lúc 18h00 ngày 6/11/2022 và được LIVE độc quyền trên kênh @tiktokvn @tiktokcreators_vn @master2022bytiktok.

Gala Night sẽ là một đêm đầy hứa hẹn khi mang đến hàng loạt sự thú vị cho người xem. Nội dung bao gồm: Phần dự thi của Top 3 tất cả hạng mục; Bình chọn trực tiếp cho thí sinh yêu thích trên sóng livestream khi xem Gala; Ban Giám Khảo đánh giá tại đêm Gala.

Bùng nổ và đặc biệt hơn hết chính là tiết mục biểu diễn của ca sĩ khách mời MONO, Amee và Quang Hùng MasterD; Gặp gỡ lại các Master 2021; Sự xuất hiện của Hoa hậu Hoà Bình Thế Giới năm 2021 - Thuỳ Tiên & Miss World Việt Nam 2019 - Lương Thuỳ Linh với vai trò đặc biệt. Cuối cùng sẽ là phần trao giải cho Master 7 hạng mục.