MONO lần đầu trình diễn EP “Đẹp” tại quê nhà Thái Bình, bố mẹ đều đến cổ vũ

HHT - Mới đây, MONO có dịp gặp gỡ khán giả tại quê hương Thái Bình của mình. Nam ca sĩ đã trình diễn hết mình loạt ca khúc mới nằm trong EP "Đẹp" vừa được ra mắt.

Sau màn debut thành công trong năm 2022 với album đầu tay 22, MONO là một trong những giọng ca nam đắt show nhất V-Pop suốt thời gian qua. Bản hit Waiting For You với giai điệu bắt tai vang lên trong rất nhiều sự kiện âm nhạc lớn nhỏ. Sau hơn 1 năm khiến fan V-Pop thuộc nằm lòng Waiting For You, MONO chính thức cho ra mắt EP có tên ĐẸP với loạt ca khúc mới toanh.

Vừa qua, MONO khiến khán giả thêm phần thích thú khi lần đầu tiên trình diễn EP ĐẸP tại quê hương Thái Bình. Nam ca sĩ thể hiện sự chuyên nghiệp, bài bản với những động tác vũ đạo hoàn toàn mới. Nhiều khán giả dù chưa thuộc các ca khúc cũng nhún nhảy, hò reo trong các tiết mục của MONO.

Đặc biệt, bố mẹ của MONO đều tham gia sự kiện âm nhạc lần này để cổ vũ anh chàng. Hình ảnh gia đình nhỏ của MONO tại hậu trường cũng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Có thể thấy, chàng ca sĩ trẻ luôn nhận được sự động viên và đồng hành từ gia đình khi theo đuổi con đường ca hát.

Trong không gian ngoài trời, MONO mang đến không khí tích cực, vui vẻ cho những khán giả góp mặt tại đêm nhạc. Người hâm mộ háo hức khi thưởng thức loạt ca khúc mới của thần tượng vào thời điểm cuối năm rộn ràng, vui tươi.

Sau khi ra mắt, bốn bài hát Cười Lên, Em Xinh, Young, Open Your Eyes của EP ĐẸP được khán giả quan tâm và bàn luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Dù không quảng bá rầm rộ như đối với album debut, MONO vẫn mang EP ĐẸP đến với khán giả một cách gần gũi và sôi động nhất.