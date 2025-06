Một ca sĩ người Nhật cover hit của Hoàng Duyên, từng diễn "tiểu phẩm" cùng Orange

HHT - Ca khúc "Sài Gòn Đau Lòng Quá" được một ca sĩ người Nhật cover hiện đang nhận "cơn mưa lời khen" từ netizen. Chủ nhân bản hit - ca sĩ Hoàng Duyên có động thái bất ngờ.

Mới đây, một ca sĩ người Nhật Bản có tài khoản mạng xã hội TikTok là @vietnamkun1 (Vietnam Kun) gây chú ý khi đăng một đoạn clip cover (hát lại) ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá. Nam ca sĩ bày tỏ: "Sài Gòn Đau Lòng Quá toàn kỷ niệm chúng ta... Bài hát Việt Nam hay quá trời". Chia sẻ trên TikTok cá nhân, lời khen của @vietnamkun1 dành cho ca khúc còn được viết bằng tiếng Anh và tiếng Nhật. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn tag (gắn thẻ) tài khoản ca sĩ Hoàng Duyên - chủ nhân bản hit: "Hoàng Duyên hát hay quá đi".

Bản cover Sài Gòn Đau Lòng Quá được thể hiện với phiên bản song ngữ hiện nhận về hơn 700K lượt xem, 43K thả tim và hơn 1K bình luận. Trong đó, một người bạn cùng quê của Vietnam Kun thể hiện một verse bằng tiếng Anh, sau đó Vietnam Kun tiếp lời bằng Tiếng Việt.

Cách thể hiện bài hát đầy ngọt ngào, cảm xúc và phần phát âm Tiếng Việt tròn vành rõ chữ của giọng ca người Nhật khiến đông đảo netizen "nổi da gà". Trong đó, ca sĩ Hoàng Duyên cũng nhanh chóng để lại bình luận cảm ơn người bạn ngoại quốc: "Thank you for singing our song, hope you will love Vietnamese music". (tạm dịch: "Cảm ơn bạn đã hát bài hát của chúng tôi, hy vọng bạn sẽ yêu thích âm nhạc Việt Nam"). Nữ ca sĩ còn hào hứng thực hiện thao tác đăng lại đoạn clip của Vietnam Kun.

Ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá ra mắt khán giả vào năm 2021, do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chấp bút, hát song ca cùng nữ ca sĩ Hoàng Duyên. Ở thời điểm ra mắt, Sài Gòn Đau Lòng Quá nhanh chóng chạm trái tim khán giả trẻ, viral bởi ca từ, giai điệu sâu lắng, ý nghĩa, khiến người nghe bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm cùng "người cũ".

Vietnam Kun tên thật Inoue Keiichi, là một YouTuber/ ca sĩ người Nhật, nổi tiếng với nhiều bản cover. Anh từng gây sốt khi hát loạt hit đình đám V-Pop như Hãy Trao Cho Anh, Cô Gái M52, Chúng Ta Của Hiện Tại... Vietnam Kun từng gặp gỡ, giao lưu cùng nhiều nghệ sĩ Việt như MIN, JustaTee, Bích Phương... Nam YouTuber còn có dịp bắt tay cùng Orange, diễn "tiểu phẩm" tìm thầy dạy nhạc đầy gian nan, với mong muốn trở thành một ca sĩ người Nhật nổi tiếng ở Việt Nam.

Ngoài ra, Vietnam Kun còn sở hữu kênh TikTok hơn 1,1 triệu người theo dõi. Anh được netizen yêu mến bởi tính cách năng động, hoạt bát, cách nói chuyện dễ thương qua những clip đi du lịch, mukbang đồ ăn Việt Nam.