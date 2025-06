Orange tuyên bố "hướng nội cả đời" sau khi bị JustaTee, Miu Lê khui quá khứ

HHT - Sau khi lần lượt bị hai đồng nghiệp Miu Lê, JustaTee đồng loạt tung ảnh thời quá khứ, "Em Xinh" Orange đăng đàn tuyên bố "hướng nội hết phần đời còn lại".

Thời gian gần đây, những nghệ sĩ như Orange, Miu Lê, Phương Mỹ Chi... liên tục viral trên các nền tảng mạng xã hội sau hai tập phát sóng Em Xinh "Say Hi". Cùng với đó, nhiều khoảnh khắc quá khứ của họ cũng bị “đào lại”, trở thành chủ đề được netizen quan tâm.

Orange trở thành tâm điểm khi bị Giám đốc âm nhạc JustaTee bất ngờ chia sẻ đoạn clip quá khứ của cô lên trang cá nhân. Trong video, Orange "tự chế" Look What You Made Me Do (Taylor Swift) với tạo hình kiểu tóc xoăn đuôi, lớp trang điểm “rất 2010s”. Thần thái đầy quyết liệt, "hát bằng cả tính mạng" trong clip khiến netizen gọi vui đây là “lời nhắn nhủ ngầm gửi tới Miu Lê”.

Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ khác như Lâm Bảo Ngọc cũng góp vui, thậm chí “xin clip” thay vì bênh vực đồng nghiệp. Cộng đồng mạng cũng đầy bất ngờ trước hình ảnh Orange ngày ấy - bây giờ, khác biệt nhau hoàn toàn và ngợi khen sự thăng cấp nhan sắc của nữ ca sĩ.

Đây không phải lần đầu giọng ca Bát Cơm Mặn trở thành “nạn nhân” của những pha trêu chọc từ bạn bè trong giới. Trước đó, Miu Lê cũng từng đăng ảnh dìm của “tuổi kỵ 97” lên trang của mình.

Orange (tên thật là Khương Hoàn Mỹ) từng gây chú ý tại Nhân tố bí ẩn 2014. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục thành công chinh phục vị trí Á quân tại Ca sĩ mặt nạ 2023. Sở hữu giọng hát nội lực, nữ ca sĩ đã khẳng định tên tuổi qua những ca khúc như Khi Em Lớn, Em Nên Yêu Cô Ta, Tự Sự, Bát Cơm Mặn...