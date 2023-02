Mùa tim bay: Teen Đà Nẵng mở hòm thư Cupid, teen Sài Gòn quay phim thanh xuân

HHT - Hòa vào không khí ngọt ngào của mùa tim bay, một loạt những sự kiện do CLB, đội nhóm của các teen THPT toàn quốc tổ chức đã rục rịch “chào sân”. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy cùng theo chân nhà Hoa khám phá ngay những sự kiện có 1-0-2 này nhé!

Thần Cupid đáng yêu của teen THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng)

Nằm trong chiến dịch Valentine “Confession giới hạn một người xem” của CLB Báo Mùa Xanh, hòm thư See tình đóng vai trò như một chú bồ câu đưa thư đem những lời tâm tình của toàn bộ “thần dân” THPT chuyên Lê Quý Đôn đến với “người thương giấu kín”.

Hòm thư See tình sẽ được đặt tại sảnh C của trường và bất cứ ai cũng có thể gửi gắm tâm tư tình cảm của mình vào đây. Tình cảm ấy có thể là sự “say nắng” nụ cười dễ thương của crush, là khoảnh khắc điêu đứng trước một bóng lưng thoáng qua và đôi khi chỉ là những tình cảm thẹn thùng chắc dám nói nên lời.

Hòm thư See tình cũng đặc biệt tinh tế khi được trang bị những công cụ riêng để bảo mật những đặc điểm nhận dạng của lá thư, thậm chí ngay cả những “người giao thư” cũng không thể đoán ra được chủ nhân, do đó người gửi cũng không cần phải ngại ngùng khi nói ra những lời thầm thương trộm nhớ với “người thương giấu kín” của mình.

Trong quá trình thực hiện hoạt động, bạn Lê Ngọc Khánh Trâm (chủ nhiệm CLB) cho biết hòm thư đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các bạn học sinh trong trường. Hòm thư bao giờ cũng đầy ắp những tâm tình, câu chuyện được kí gửi trong những phong thư rất xinh chờ ngày đến với người nhận. “Dũng cảm, bất ngờ, tò mò - cho dù là cung bậc cảm xúc nào thì chúng tớ cũng hi vọng rằng hòm thư See tình sẽ là nơi các bạn yên tâm trao gửi những điều mình muốn nói để không bỏ lỡ bất kì yêu thương nào.”

Vị ngọt của bánh tình yêu từ THPT Yên Hòa (Hà Nội)

Lấy cảm hứng từ sự kết hợp giữa “Love” (tình yêu) và “Delivery” (sự giao hàng), CLB Đồ ngọt YenHoa La Pâtisserie (YLP) đã cho ra mắt chiến dịch The Delovery và hóa thân thành “chiến thần” tình yêu để ship ngay những tâm tư của bạn đến với “nửa còn lại” của mình.

Sự kiện này được tổ chức dưới hình thức bán các phần quà gồm các loại bánh, và một bức thư do chính bạn tự tay viết cho “đằng ấy”. Bạn Trần Minh Trang (Chủ tịch CLB) bật mí rằng tất cả các phần bánh đều do chính các thành viên tự tay chuẩn bị: Từ vị chocolate ngọt bùi của bánh Brownies như một mối tình nồng nàn, say đắm; hay vị béo ngậy, chua ngọt như một mối tình vu vơ ẩn giấu trong hương Burnt basque cheesecake, và không thiếu cả sắc đỏ nồng cháy với lớp vỏ mềm của Red velvet mochi cookies gợi nhắc đến một mối tình gà bông đầy ngọt ngào.

Minh Trang cũng chia sẻ thêm: “Dù tự tay làm bánh thì vất vả hơn một chút nhưng chúng tớ đều tin rằng những món quà này sẽ thể hiện được những tình cảm chân thành nhất của các bạn dành cho những người thương quý, từ đó sẽ đem mọi người xích lại gần nhau hơn!”

Thước phim thanh xuân ở Trung học Thực hành ĐHSP (TP.HCM)

Tình yêu tuổi học trò vu vơ không thể thiếu những cung bậc cảm xúc, là những yêu thương căng tràn của tuổi trẻ, cũng là những dở dang của những mối tình thơ ngây. Tất cả những khoảnh khắc ấy đã được thu gọn trong những thước phim rất thơ của 1/520s (520 đồng âm với “Tôi yêu bạn” trong tiếng Trung) đến từ CLB Báo chí - Truyền thông của trường Trung học Thực hành ĐHSP.

Ngay từ những chiếc teaser đầu tiên, CLB Báo chí - Truyền thông đã làm biết bao nhiêu bạn học xuyến xao với những câu trích dẫn rất đậm chất thanh xuân vườn trường: “Tiến một bước cũng chẳng thể song hành, lùi một bước cũng chẳng thể nào quên.”

Chia sẻ từ bạn Nguyễn Vĩnh Hoàng (Phó chủ nhiệm CLB Báo chí - Truyền thông THTH), thước phim về mối tình tưởng chừng như đơn phương với nhiều hiểu lầm nhưng cũng không kém phần ngọt ngào chắc chắn sẽ gợi nhắc cho tất cả người xem về mối tình năm 17 tuổi của mình.