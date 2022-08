MV "Black Hickey" vừa bốc hơi khỏi YouTube, Chi Pu tung ngay phiên bản Dance đền bù fan

HHT - Rất đẹp trai, được đào tạo bài bản, đóng phim thường xuyên nhưng vì lý do gì mà Bình An đến giờ này vẫn chưa phải cái tên đình đám trong “vũ trụ phim VTV”? Do anh kém may mắn, diễn xuất chưa tốt hay còn vì điều gì khác?