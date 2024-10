Mỹ nam Hàn bị chỉ trích vì đóng boylove, khiến bạn diễn xao xuyến đến "nằm mơ"

HHT - Nam Yoon Su - nam chính phim boylove Hàn đang được quan tâm - "Love in the Big City" - đã hy sinh hết mình cho vai diễn, bất chấp những lời lăng mạ từ netizen Hàn Quốc.

Vượt bão chỉ trích khi đóng Love in the Big City

Love in the Big City đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên sinh năm 1997 Nam Yoon Su trên màn ảnh Hàn. Trước đó, anh ra mắt với tư cách diễn viên từ năm 2014, ghi dấu ấn qua các phim như Luyến Mộ, Hoạt Động Ngoại Khóa (Extracurricular)... Thế nhưng phải đến vai chàng trai trẻ Go Young lần này trong Love in the Big City, Nam Yoon Su mới bắt đầu nhận về sự quan tâm trên phạm vi toàn cầu.

Trong Love in the Big City, Nam Yoon Su đóng vai Go Young, một nam sinh đại học trải qua thời gian dài chật vật với sự kỳ thị, phân biệt giới tính. Thuộc cộng đồng LBGTQ+, Go Young bị chính mẹ ruột ghét bỏ, lại vì áp lực của xã hội mà chia xa với bạn trai. Sau đó, Go Young bỏ trốn đến Thái Lan để hòa vào hành trình đi tìm bản thân, cũng như tìm kiếm hạnh phúc mới.

Để chuẩn bị cho vai Go Young, Nam Yoon Su cho biết anh đã từ chối 2 bộ phim truyền hình trước đó để có nhiều thời gian hơn. "Love in the Big City là một cái gì đó mới mẻ. Tôi sẽ gặp bao nhiêu người đàn ông? Thành thật mà nói, tôi tò mò về nó hơn. Tôi nghĩ tôi đã học được rất nhiều điều khi tham gia bộ phim này và tôi hoàn toàn không hối hận với quyết định của mình", Nam Yoon Su chia sẻ.

Tuy nhiên khi phim tung ra trailer, nam diễn viên đã nhận về nhiều lời chỉ trích, lăng mạ trên MXH chỉ vì đóng thể loại boylove, và có nhiều hình ảnh nóng bỏng trong phim. Thế nhưng vượt lên trên tất cả, Nam Yoon Su vẫn hoàn thành tốt và hài lòng với dự án, cũng như tích cực quảng bá nó cùng ekip.

Khiến bạn diễn Love in the Big City nằm mơ cũng thấy

Trong Love in the Big City, Go Young trải qua nhiều "đời" bạn trai, trong đó có anh chàng tên Young Soo do Na Hyun Woo đóng. Chia sẻ trong một phỏng vấn với Daze Korea, sao nam sinh năm 1993 cho biết anh chìm đắm trong diễn xuất cùng Nam Yoon Su đến mức nằm mơ cũng thấy bạn diễn.

Na Hyun Woo nói: "Nói ra hơi buồn cười, nhưng hình ảnh của em ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Điều này khiến tôi nhận ra tôi đã lún sâu vào vai diễn của mình. Em ấy còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi không hề nghĩ em ấy sẽ xâm chiếm đầu óc tôi như vậy".

Để đầu tư cho vai diễn của mình, Nam Yoon Su cũng thường xuyên lui tới những quán xá dành cho cộng đồng LGBTQ+ để tìm hiểu, làm quen với môi trường này. Nhờ đó, anh có thể hóa thân tự nhiên thành Go Young và bắt kịp với những sở thích của anh chàng liên quan đến cộng đồng.

Hiện tại Love in the Big City đang được khán giả bàn tán xôn xao trên MXH, với lời khen dành cho góc quay đẹp, cốt truyện lôi cuốn và độc đáo cũng như diễn xuất nhập tâm của Nam Yoon Su khi đi từ những giây phút ngây ngô, vui vẻ đến khổ đau, bế tắc ở gần cuối.