Resident Playbook tập 11, 12: Young - Won khó giấu, Myeong "thảo mai" nhận quả báo?

HHT - Hai tập cuối của "Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú" (Resident Playbook) khán giả mong chờ nhiều điều. Nhưng teaser lại "nhấp nhả" chẳng được bao nhiêu.

*Bài viết chỉ mang tính dự đoán

Young - Won bại lộ

Koo Do Won (Jung Joon Won) không muốn giấu, nhưng vì sợ bàn tán không hay vì "yêu đương công sở" nên Yi Young (Go Youn Jung) chưa muốn tiết lộ. Tuy nhiên, cuối tập 10, Um Jae Il (Kang You Seok) đã phát hiện hai người tay nắm tay ở khu khám ngoại trú. Teaser tập 11 của Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú cho thấy Jae Il nói lấp lửng chuyện sẽ giữ bí mật giúp cho "trưởng nội trú".

Nhiều hơn 1 tuyến love-line?

Dấu hiệu về một cặp đôi khác trong Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú đã được "thả thính" ở tập 8, khi Yi Young và Nam Kyung (Shin Si Ah) nhận ra hình tượng tình đầu của Jae Il rất giống Kim Sa Bi (Han Ye Ji). Tập 10 cũng cho thấy sự "là lạ" trong cách hành xử của Um Jay với Sa Bi - quan tâm cô hơn bình thường, rủ "ăn vụng" và đột nhiên trốn đi dù chẳng hề lén hẹn hò ở khu ngoại trú.

Nếu 3/4 của "F4 OBGY" đều có đôi có cặp, thì Nam Kyung - người từ đầu đã khóc lên khóc xuống vì bạn trai sẽ có cái kết có hậu ở tập cuối hay không?

"Con cáo" Myeong Eun Won cần nhận quả báo

Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú đẩy thời lượng và sự đáng ghét của Myeong Eun Won (Kim Hye In) lên gấp trăm lần so với Hospital Playlist. Suốt 10 tập phim, cô ta hành hạ cả đội nội trú năm nhất, "dí tận cùng", đổ lỗi cho Oh Yi Young, cướp công của Koo Do Won trắng trợn.

Cô ta ngọt nhạt, chiều chuộng bệnh nhân bất chấp tình trạng của họ không phù hợp, giả vờ chuyên nghiệp, tận tâm trước mặt giáo sư... Eun Won đang nhắm vào cuộc xét duyệt lên giáo sư. Khán giả không mong một kẻ thảo mai, xấu tính như cô được thăng cấp, lại có thêm vị thế để hành hạ người khác.

Phim của Shin PD luôn kết thúc có hậu, nên khán giả cũng hy vọng "con cáo" Myeong được tăng đất tung hoành cũng sẽ nhận trừng phạt xứng đáng. Giáo sư Seo Jung Min (Lee Bong Ryun) được mọi người gọi là "mẹ" của Do Won. Cô không nói thẳng nhưng việc dặn anh cần nghỉ ngơi sau khi làm bài báo khoa học kia đã chứng minh cô biết "con trai" bị cướp công. Giáo sư Seo cũng từng vạch trần chuyện Myeong Eun Won vô trách nhiệm khi có "mã xanh" mà tới trễ trong ca trực. Có hy vọng nào về việc Seo Jung Min sẽ là một trong những "đá văng" Eun Won khỏi đề cử giáo sư sắp tới?

Khán giả Hàn dự đoán tình tiết quay show thực tế (ở tập 9) có thể còn xuất hiện tiếp trong 2 tập cuối. Y tá bàn tán vì sao Eun Won lại xuất hiện ở trung tâm thương mại trong ca trực? Nội dung đã chiếu cho thấy cô ta đi mua sắm. Điều này trái với quy định lẫn đạo đức nghề nghiệp. Một số Knet cho rằng show thực tế sẽ là một phần để vạch trần bộ mặt thật của "con cáo" vì dư luận sẽ "mổ xẻ" những yếu tố không ngờ.

"Gấu ù lì" và còn ai làm cameo nữa?

Những ngôi sao xác nhận làm khách mời (cameo) ở Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú hiện còn Kim Dae Myung - vai Seok Hyung, một trong những mảnh ghép của F5 Hospital Playlist. Giáo sư khoa sản của Bệnh viện Yulje có liên quan nghiệp vụ trực tiếp với phần ngoại truyện, vì thế, khán giả cũng trông đợi "Gấu ù lì" sẽ đóng vai trò then chốt ở 2 tập cuối.

Mỗi tập của Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú đều có ít nhất 1 cameo. Điều fan phim trông đợi nhất là F5 của Hospital Playlist xuất hiện cùng nhau ở tập 12. Dĩ nhiên, không loại trừ khả năng một ngôi sao khác sẽ xuất hiện.