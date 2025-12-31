Năm 2025 đầy "phép màu" của điện ảnh Việt Nam: Nhìn đâu cũng thấy kỷ lục!

HHTO - Năm 2025 quả thực là một năm đầy "phép màu" của nền điện ảnh Việt Nam với nhiều kỷ lục được thiết lập.

Với 13 dự án đạt doanh thu trăm tỷ, điện ảnh Việt Nam đã gặt hái được nhiều "phép màu" trong năm 2025. Nhiều kỷ lục được thiết lập, nhiều thành tích dành cho đạo diễn và diễn viên, năm 2025 của điện ảnh Việt đích thị là khoảng thời gian nổi bật và đáng nhớ nhất từ trước đến nay.

Mưa Đỏ trở thành "kỳ tích" với hàng loạt kỷ lục được xác lập

Nhắc đến thành tích phòng vé năm 2025 thì không thể bỏ qua Mưa Đỏ, "kỳ tích" chưa từng thấy của nền điện ảnh trong nước. Ngay từ khi ra mắt, bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã "xô đổ" nhiều kỷ lục, là dự án có lượng vé suất chiếu sớm cao nhất, đạt 50 tỷ, 100 tỷ, 200 tỷ, 300 tỷ... nhanh nhất mọi thời đại.

Phim lần lượt vượt qua những tác phẩm "bám trụ" thứ hạng cao trên bảng xếp hạng doanh thu, và cuối cùng trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Chưa kể, đây còn là phim Việt đầu tiên đạt mốc doanh thu hơn 700 tỷ đồng.

Những thành tích đáng nể của Mưa Đỏ còn giúp Đặng Thái Huyền trở thành đạo diễn nữ nói riêng và đạo diễn nói chung có phim đạt doanh thu cao nhất phòng vé. Đỗ Nhật Hoàng - nam chính của phim cũng trở thành diễn viên có phim đóng chính đạt doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Phim kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại của Việt Nam

Ngay từ đầu năm 2025, bộ phim Quỷ Nhập Tràng đã tạo nên cơn sốt khó tin khi thiết lập nhiều kỷ lục ấn tượng cho thị trường trong nước. Với doanh thu gần 150 tỷ đồng, bộ phim của đạo diễn Pom Nguyễn vươn lên dẫn đầu thể loại kinh dị mọi thời đại, đồng thời ghi dấu những thành tích khác như phim kinh dị có doanh thu tuần đầu cao nhất (60 tỷ đồng tính luôn cả sneak show), hay phim kinh dị cán mốc trăm tỷ nhanh nhất. Đây cũng là tiền đề để ekip "bật đèn xanh" cho phần 2 sắp sửa ra rạp vào đầu năm 2026, mang đến cốt truyện mới rùng rợn không kém.

Xuất hiện phim hoạt hình thuần Việt có doanh thu vượt trội

Trong "cơn sốt" hoạt hình quốc tế, Việt Nam lại có một siêu phẩm của riêng mình trong năm 2025 là Dế Mèn: Cuộc Phiêu Lưu Tới Xóm Lầy Lội. Tác phẩm dễ thương, lấy cảm hứng từ tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài, thu về hơn 20 tỷ đồng, trở thành phim hoạt hình thuần Việt ăn khách nhất. Đây cũng là cánh cửa mới, mở ra một mảng phim tiềm năng tại thị trường trong nước bên cạnh các thể loại hài - lãng mạn, gia đình hay kinh dị đã quen thuộc nhiều năm qua.

Một năm bùng nổ của các đạo diễn tân binh

Năm 2025 chứng kiến nhiều đạo diễn trẻ, ra mắt phim đầu tay và đạt thành công lớn. Trong đó, nhiều dự án thậm chí đạt mốc trăm tỷ như Nụ Hôn Bạc Tỷ của Thu Trang, Đèn Âm Hồn của Hoàng Nam hay gần đây nhất có Truy Tìm Long Diên Hương của Dương Minh Chiến. Ngoài ra, "đạo diễn bí ẩn" Pom Nguyễn cũng gây chú ý với Quỷ Nhập Tràng, cho thấy một tín hiệu tích cực cho các nhà làm phim tân binh tại Việt Nam.

Thu Trang thành công với phim đầu tay làm đạo diễn.

Lần đầu tiên có diễn viên đóng ba phim trăm tỷ trong cùng một năm

Không chỉ với ekip phim hay đạo diễn, các diễn viên Việt cũng có nhiều thành tích đáng tự hào trong năm 2025. Nổi bật là Quang Tuấn - sao nam "năng nổ" nhất thời gian qua khi đóng ba phim có doanh thu trăm tỷ, gồm Truy Tìm Long Diên Hương, Địa Đạo và Quỷ Nhập Tràng. Thành tích này của anh ngang bằng với chàng tân binh Ma Ran Đô với Nụ Hôn Bạc Tỷ, Tử Chiến Trên Không và Truy Tìm Long Diên Hương.

Quang Tuấn - nam diễn viên đóng 3 phim trăm tỷ cùng 1 năm.

Nếu tính luôn cả các vai khách mời thì Đình Khang cũng có số lượng phim trăm tỷ ngang bằng hai cái tên trên, bao gồm Mưa Đỏ, Tử Chiến Trên Không và Đèn Âm Hồn. Trong khi đó, điện ảnh Việt năm qua có nhiều diễn viên đóng nhiều hơn một phim trăm tỷ như Thái Hoà (Địa Đạo, Tử Chiến Trên Không), Quốc Anh (Bộ Tứ Báo Thủ, Thám Tử Kiên), Tuấn Trần (Mang Mẹ Đi Bỏ, Làm Giàu Với Ma 2), Tín Nguyễn (Lật Mặt 8, Thám Tử Kiên).

Tín Nguyễn là diễn viên duy nhất của năm 2025 đóng hai phim trăm tỷ ra mắt cùng lúc.

Ngoài ra, năm 2025 còn có các kỷ lục khác như phim tài liệu concert có doanh thu cao nhất thuộc về Anh Trai Say Hi (hơn 15 tỷ đồng, vượt qua Tri Âm của Mỹ Tâm), hay Đàn Cá Gỗ trở thành phim ngắn chiếu rạp có doanh thu cao nhất Việt Nam với 4 tỷ đồng. Đây là những tín hiệu đáng mừng cho một năm rạng rỡ của điện ảnh quốc nội, mở ra một năm 2026 đầy tiềm năng và đáng mong chờ trong thời gian tới.