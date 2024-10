Nam phản diện đẹp ma mị của “Đại Mộng Quy Ly” ăn mặc kém duyên trên thảm đỏ

HHT - Mới đây, khi tham gia một lễ trao giải, nam diễn viên Diêm An bị netizen chê kém duyên khi mặc trang phục mắc lỗi trên thảm đỏ. Anh thủ vai phản diện Ly Luân của “Đại Mộng Quy Ly” hiện đang phát sóng.

Mới đây, khi tham gia Lễ trao giải Văn Vinh 2024 (Wenrong Awards 2024), nam diễn viên Diêm An đã thu hút sự chú ý của netizen Trung Quốc, đáng tiếc là theo hướng không được tích cực. Nhiều ý kiến chê bai và chỉ trích Diêm An đã mặc trang phục không phù hợp khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Diêm An mặc một chiếc áo ôm sát người, khéo léo khoe hình thể đẹp. Đáng tiếc, do chiếc áo ôm sát nhưng nam diễn viên lại không mặc áo bên trong hoặc có phụ kiện hỗ trợ nên trông lại “kém duyên”. Trong bộ ảnh đăng thì Diêm An trông đẹp hoàn hảo, nhưng các bức ảnh chụp ở thảm đỏ thì lỗi trang phục này hiện ra rất rõ ràng. Sau đó, có lẽ đã phát hiện vấn đề, khi lên sân khấu nhận giải thưởng, Diêm An đã mặc thêm một chiếc áo khoác, trông đẹp mà tinh tế, thanh lịch hơn.

Với lỗi trang phục thảm đỏ tại Lễ trao giải Văn Ninh 2024, đông đảo netizen xứ Trung chỉ trích Diêm An, cho rằng nam diễn viên cố tình diện trang phục như vậy vì muốn gây sự chú ý: “Có người gấp gáp muốn nổi lắm rồi”, “Tham dự lễ trao giải mà ăn mặc vô duyên vậy”, “Tôi muốn gửi tặng anh ta miếng dán lót ngực”, “Mặc như thế không gọi là quyến rũ đâu, là kém duyên đó”... Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng có thể Diêm An vô ý mắc lỗi trang phục mà thôi.

Diêm An là thành viên người Trung Quốc của nhóm nhạc PENTAGON (Hàn Quốc). Vào năm 2023, Diêm An hết hạn hợp đồng với công ty quản lý Cube Entertainment và quyết định không tái ký.

Hiện tại, anh đang đóng vai Ly Luân trong Đại Mộng Quy Ly - phim truyền hình thứ hai của đạo diễn Quách Kính Minh. Nhân vật của Diêm An trong phim thuộc tuyến phản diện, có nhiều tương tác thú vị với nhân vật Chu Yếm/ Triệu Viễn Châu của Hầu Minh Hạo. Màn thể hiện của Diêm An trong Đại Mộng Quy Ly được khen đẹp ma mị, thu hút, không kém cạnh dàn diễn viên nam còn lại của phim như Hầu Minh Hạo, Điền Gia Thụy, Uông Đạt, Thừa Lỗi…