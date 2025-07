Nam sinh Chuyên Sơn La được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

HHT - Tháng 5 vừa qua, giữa thời điểm gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Lê Hoàng Giang - học sinh lớp 12 Anh, Trường THPT Chuyên Sơn La vẫn kịp đại diện tuổi trẻ tỉnh nhà dự Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc, đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lê Hoàng Giang là cái tên quen thuộc trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia môn Tiếng Anh. Em đã hai lần tham gia đội tuyển quốc gia, đoạt giải Nhất - Nhì trong các kỳ thi cấp tỉnh, đồng thời giành huy chương tại cuộc thi tiếng Anh qua mạng cấp quốc gia, kỳ thi Trại hè Hùng Vương.

Bên cạnh đó, Giang còn đạt giải Tư cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, giải Nhì cấp tỉnh năm học 2024-2025, cho thấy khả năng tư duy nghiên cứu và sáng tạo nổi bật của cậu học sinh này. Trong suốt 3 năm học THPT, Giang liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, được nhận bằng khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La và Hội Khuyến học tỉnh vì có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, học tập, phong trào “Học không bao giờ cùng”.

Không chỉ học giỏi, Giang còn tích cực tham gia công tác Đoàn, các CLB, hoạt động thiện nguyện cùng nhà trường và Đoàn trường. Những chuyến đi tình nguyện cùng bạn bè để lại trong em nhiều ký ức đẹp: “Em nhớ nhất những chuyến đi tình nguyện cùng các bạn. Đó không chỉ là cơ hội giúp đỡ người khó khăn mà còn là những trải nghiệm gắn bó và đáng nhớ trong thời học sinh”, Giang chia sẻ.

Là học sinh trường chuyên, Giang thừa nhận áp lực học tập là không nhỏ. Nhưng cũng nhờ những áp lực này, cậu học sinh ấy học được cách cân bằng giữa bài vở và hoạt động phong trào, điều mà em tin là rất quan trọng để phát triển toàn diện. Khi nhận tin được Trung ương Đoàn tuyên dương là một trong những Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025, niềm tự hào xen lẫn áp lực học tập khiến Giang không khỏi xúc động: “Được vinh danh đúng lúc chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất, em thấy vừa tự hào vừa lo lắng. Nhưng đây cũng là động lực để em cố gắng hơn nữa”.

“Một Đoàn viên tiêu biểu thời nay cần có lý tưởng, trách nhiệm, sống trung thực, nhân ái, năng động và sáng tạo”, Giang chia sẻ. Em cho rằng học sinh hôm nay không chỉ cần học tốt, mà còn phải biết hành động, cống hiến, tích cực vì cộng đồng.

Sau kỳ thi tốt nghiệp, Giang đặt mục tiêu đỗ vào một trường đại học lớn, nơi em có thể tiếp tục gắn bó với công tác Đoàn trong môi trường mới. Em mong muốn trở thành một công dân toàn diện - vừa có tri thức, vừa có trách nhiệm với xã hội. Gửi gắm tới các bạn đoàn viên trẻ, nhất là tuổi trẻ vùng cao Sơn La, Giang nhắn nhủ: “Hãy luôn giữ vững lý tưởng cách mạng, sống có trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện. Đừng ngại khó, ngại khổ bởi chính những thử thách sẽ rèn giũa bản lĩnh người Đoàn viên”.

Với Giang, một câu nói luôn mang theo là: “When you want to give up, remember why you started” (Khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do bạn bắt đầu).