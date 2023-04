Nam sinh Thanh Hóa đạt số điểm kỷ lục tại cuộc thi tuần 3 Đường Lên Đỉnh Olympia

HHT - Ngày 20/4, trên địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam xảy ra sự việc 16 học sinh tiểu học bị ngộ độc thực phẩm, nghi do ăn kem ống được bán trước cổng trường.

HHT - Vừa qua, vụ việc đau lòng của nữ sinh N.T.Y.N. (học sinh lớp 10A15 trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) khiến MXH cũng như dư luận xôn xao. Trước những thông tin trái chiều về vụ việc, nhiều học sinh trong trường cũng bị ảnh hưởng tâm lý khá nghiêm trọng.

HHT - Trường THPT chuyên ĐH Vinh cho biết, ngay khi xảy ra vụ việc, trường đã tiến hành rà soát tất cả các hoạt động, xem xét những vấn đề do phụ huynh, học sinh cung cấp cũng như được phản ánh trên báo chí, mạng xã hội, đồng thời phối hợp với Cơ quan an ninh tỉnh Nghệ An để làm rõ sự việc. Kết quả rà soát ban đầu thế nào?