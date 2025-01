Nam thần Mario Maurer chuyển nghề làm shipper trong phim kinh dị hài

HHT - Hai ngôi sao Thái Lan Mario Maurer và Freen Sarocha sẽ rơi vào một mối tình trái ngang trong phim kinh dị - hài “Rider: Giao hàng cho ma” ra rạp vào dịp Valentine năm nay.

Rider: Giao hàng cho ma xoay quanh nhóm 3 anh chàng làm nghề vận chuyển đồ gồm Nat (Mario Maurer), Kai (Marut Chuensomboon) và Yod (Puwanet Seechompu). Ba người bạn đã rong ruổi khắp thành phố để chuyển phát các đơn hàng cho khách, và tất cả mọi thứ đều rất ổn vào ban ngày.

Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, họ thường xuyên nhận được những đơn hàng kỳ quái đi kèm với chỉ dẫn bất thường. Trailer phim thu hút sự chú ý với độ “liều” của các shipper xứ chùa vàng. Bộ ba "cà lơ phất phơ" mặc dù sợ hãi vẫn đi vào ngôi nhà ma ám nổi tiếng. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, lần này ba anh gặp hẳn một con ma bạo lực giết người yêu vì bị "cắm sừng".

Nat (Mario Maurer) - thanh niên bạo nhất trong nhóm - trấn an mọi người nếu không ai gây ra tiếng động thì ma cũng sẽ không phát hiện. Tuy nhiên, không rõ là đen hay xui, đã đứng yên rồi mà Yod còn báo hại anh em bằng một phát “đạn” rõ to. Đây chỉ là một trong vô số tình huống dở khóc dở cười mà các shipper sẽ trải qua trong Rider: Giao hàng cho ma.

Pie (Freen Sarocha Chankimha) là cô chủ tiệm sửa điện thoại xinh đẹp đã đánh cắp trái tim của Nat. Một ngày nọ, Pie biến mất mà không có bất cứ một lời giải thích nào. Vì vậy, Nat đã thuyết phục Kai và Yod giúp anh tìm kiếm cô ấy. Nhưng càng cố gắng tìm Pie, họ càng thấy mình bị đưa tới những địa điểm rùng rợn nơi có sự hiện diện của đủ các thể loại ma quỷ.

Thiết bị định vị GPS liên tục đưa bộ ba tới những địa điểm kỳ lạ ở khắp thành phố. Những người giao hàng này giờ đây đã tin rằng sự biến mất của Pie là có liên quan tới những cuộc chạm trán đầy ma quái của họ. Trailer tiết lộ hóa ra, Pie cũng là một hồn ma. Nhưng Nat vẫn quyết tâm giải cứu cô gái anh yêu, người đã khiến anh chàng shipper mất ăn mất ngủ ngay từ lần đầu gặp gỡ...

Mario Maurer chia sẻ: “Tôi thực sự thích thú mối quan hệ giữa 3 anh chàng làm nghề giao hàng: Nat, Kai và Yod. Họ đã có rất nhiều thời gian ở bên nhau và hiểu được cuộc sống của một nhân viên giao hàng vất vả tới mức nào. Vì thế, họ đã sẵn sàng cùng nhau mạo hiểm và cùng nhau chiến đấu. Nhưng họ lại cũng rất sợ ma! Đó là điều tạo nên tính giải trí cho hành trình phiêu lưu của nhóm bạn này.”

Tác phẩm được chỉ đạo bởi đạo diễn Nitivat Cholvanichsiri, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi gồm Mario Maurer - nam thần Thái Lan quen mặt với fan Việt qua các tác phẩm Tình người duyên ma, The Love of Siam, Freen Sarocha Chankimha - người đẹp nổi tiếng với bộ phim Gap: The Series.