Nắng nóng ở Mỹ khiến nhiệt độ trong ô tô lên tới 100 độ C, Thung lũng Chết lập kỷ lục

HHT - Hàng trăm kỷ lục mới về nhiệt độ sẽ được lập trong tuần này khi khắp nước Mỹ có nắng nóng kéo dài, theo trang CNN. Trong ô tô để ngoài trời, nhiệt độ lên đến 100 độ C.

Cảnh báo nắng nóng vào ngày Chủ Nhật, 7/7, được đưa ra ở nhiều khu vực tại Mỹ, ảnh hưởng tới gần 70 triệu người, sau khi hơn 30 kỷ lục về nhiệt độ đã được lặp lại hoặc thiết lập mới vào ngày thứ Bảy, 6/7, theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia (NWS), đăng trên trang CNN.

NWS cho biết, ở phía Tây nước Mỹ, nắng nóng nguy hiểm diện rộng sẽ vẫn diễn ra vào những ngày đầu tuần này, và các kỷ lục của mọi thời đại có thể sẽ được lập ở một số địa điểm.

Hôm thứ Bảy, 6/7, Thung lũng Chết (California, Mỹ) ghi nhận nhiệt độ 128oF (53,3oC), phá kỷ lục ngày trước đây là 127oF (52,7oC) được lập vào ngày 6/7/2007. Một khách tham quan Công viên Quốc gia ở Thung lũng Chết đã thiệt mạng vào ngày Chủ Nhật do ra ngoài nắng nóng, và một người khác phải nhập viện, theo trang The Mercury News.

Nhiều nơi khác ở nước Mỹ cũng đang chịu cái nóng đáng sợ: Ngày thứ Bảy, Las Vegas đạt 46,1oC, bằng với kỷ lục năm 2007 và 1989; Kingsman (Arizona) 42,7oC, phá kỷ lục cũ là 42,2oC.

Nhưng các kỷ lục vẫn chưa dừng lại. Vào Chủ Nhật, nhiệt độ ở Las Vegas đạt 48,8oC lần đầu tiên trong lịch sử. Theo dữ liệu từ NWS thì trong 32.000 ngày trước Chủ Nhật vừa rồi, nhiệt độ ở Las Vegas thậm chí chưa bao giờ vượt qua 47,2oC.

Nắng nóng ở Las Vegas không chỉ lập kỷ lục về nhiệt độ cao, mà còn cả độ dài của đợt nóng. Kể từ hôm 3/7, nhiệt độ ở đây hôm nào cũng vượt 43,3oC và được dự báo là sẽ vẫn như vậy ít nhất là đến Chủ Nhật tới. Việc này đánh dấu một đợt nóng gay gắt kéo dài hơn bất kỳ đợt nóng nào từng xảy ra ở Las Vegas trước đây, với 11 ngày liên tiếp (hoặc nhiều hơn) có nhiệt độ 43,3oC trở lên.

Các cơ quan khí tượng ở Mỹ khuyên người dân uống nhiều nước, nếu có thể thì hãy ở trong phòng có thiết bị làm mát, tránh ra ngoài trời nắng trong đợt nắng nóng có tính lịch sử này.