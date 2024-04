Nắng nóng tại khu vực miền Bắc có dấu hiệu hạ nhiệt, "rét nàng Bân" đến sớm

HHT - Cuối tuần này, không khí lạnh cường độ yếu tràn về, kèm hội tụ gió trên cao gây giảm nhiệt và mưa dông ở miền Bắc, đây được xem là đợt không khí lạnh cuối cùng trước khi miền Bắc chính thức bước sang mùa Hè 2024.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 4/4, tình trạng nắng nóng được thu hẹp và giảm cường độ ở miền Bắc, chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh như Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu với nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C. Những nơi khác tiếp diễn oi nóng và nắng ráo nhưng nền nhiệt giảm, cao nhất 31 - 33 độ C.

Trong khi đó, cường độ nắng nóng tiếp tục gay gắt ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất dao động 35 - 37 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 5/4, nắng nóng ở khu vực Hòa Bình và Thanh Hóa giảm dần. Trong khi đó, tình trạng này còn tiếp diễn ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và từ Nghệ An đến Phú Yên đến khoảng ngày 6-7/4.

Đáng lưu ý vào cuối tuần này (khoảng từ chiều tối 5/4), một đợt không khí lạnh cường độ yếu tràn về, kèm hội tụ gió trên cao gây giảm nhiệt và mưa dông ở miền Bắc. Do mưa xuất hiện sau đợt nắng nóng, người dân đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo các chuyên gia khí tượng, các tỉnh vùng núi phía Bắc nói riêng và Bắc Bộ nói chung đang trải qua thời kỳ chuyển mùa, từ trạng thái mùa Xuân sang mùa Hè. Trong quá trình chuyển mùa đó, các tỉnh miền Bắc sẽ xảy ra hiện tượng dông, lốc, mưa đá thường xuyên hơn, tập trung từ tháng Ba đến tháng Năm, cao điểm vào tháng 4/2024.

Nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng dông, lốc, mưa đá là do không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn xuống trên nền nhiệt độ tương đối cao ở Bắc Bộ, tạo điều kiện cho các khối khí xáo trộn mạnh, từ đó những đám mây đối lưu phát triển, gây ra những trận mưa dông kèm theo sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.