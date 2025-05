Netflix làm phim hoạt hình về K-Pop: Ban ngày làm thần tượng, ban đêm đi diệt quỷ

HHT - Trong bộ phim hoạt hình “K-Pop Demon Hunters” sắp lên sóng Netflix, các ngôi sao K-Pop không chỉ hát và nhảy hay đi lưu diễn quốc tế, họ còn… diệt quỷ đằng sau cánh gà.

Mới đây, Netflix đã ra mắt trailer bộ phim hoạt hình có đề tài và phong cách thú vị, là cú bắt tay giữa văn hóa thần tượng K-Pop và thế giới huyền bí mang tên K-Pop Demon Hunters. Phim được sản xuất bởi Sony Pictures Animation, nơi đã tạo nên Spider-Man: Across The Spider-Verse đình đám, được cầm trịch bởi Maggie Kang - người trước đó được đánh giá tốt với The LEGO Ninjago Movie và Chris Appelhans - ghi dấu ấn với Wish Dragon.

Chuyện phim K-Pop Demon Hunters tập trung vào ba cô gái xinh đẹp gồm Rumi, Mira và Zoey. Họ là thành viên của nhóm nhạc nữ K-Pop nổi tiếng toàn cầu. Họ xinh đẹp và lấp lánh trên sân khấu, sở hữu kỹ năng hát và nhảy đỉnh cao, lịch trình bận rộn với các chuyến lưu diễn thế giới. Nhưng khi màn đêm buông xuống, họ lại khoác lên mình một danh tính khác - thợ săn quỷ.

Khi vé cho chuyến lưu diễn bán mãi chưa sold out, ba cô gái lên đường “điều tra” nguyên nhân. Họ khám phá ra đối thủ lần này là nhóm nhạc nam K-Pop gồm 5 thành viên, đang có một lượng fan vô cùng đông đảo, đồng thời cũng có một bí mật đen tối và khủng khiếp. Họ là những con quỷ đội lốt các mỹ nam. Không chỉ là đối thủ trên sàn diễn, đây còn là những “đối thủ” buộc ba cô gái phải dùng đến vũ khí và kỹ năng chiến đấu để hạ gục.

Qua trailer đã được hé lộ, có thể thấy K-Pop Demon Hunters là một bữa tiệc thị giác rực rỡ, kết hợp phong cách năng động, âm nhạc bắt tai và thời thượng, có yếu tố châu Á và văn hóa thần tượng K-Pop khá gần gũi. Đề tài kết hợp giữa văn hóa thần tượng và hành động diệt quỷ, khi ánh đèn sân khấu đụng độ bóng tối siêu nhiên, khá là mới mẻ và thú vị.

Một số bình luận nhận xét phim mang cảm giác như Totally Spies! phiên bản K-Pop siêu nhiên, một số lại liên tưởng đến Sailor Moon nhưng nêm nếm “gia vị” phương Tây, một số lại nghĩ đến Winx Club hay The Powerpuff Girls khoác áo K-Pop…

Qua trailer, có thể thấy K-Pop Demon Hunters hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem những màn biểu diễn lấp lánh ánh đèn, các pha hành động đẹp mắt, những nhân vật nữ xinh đẹp và mạnh mẽ, thậm chí là cả truyền thuyết dân gian về các loài ma quỷ trong văn hóa Hàn Quốc. Với sự pha trộn khéo léo, K-Pop Demon Hunters không chỉ dành riêng cho các fan K-Pop mà còn cuốn hút những khán giả yêu thích thể loại hành động, giả tưởng, gay cấn mà vẫn rất giải trí.

Đối với những khán giả châu Á, đặc biệt mê phim Hàn và K-Pop, sẽ được nghe thấy những giọng nói quen thuộc từ những diễn viên nổi tiếng và thần tượng K-Pop đình đám. Nam diễn viên Ahn Hyo Seop (Hẹn Hò Chốn Công Sở) lồng tiếng cho Jinu - leader của nhóm nhạc nam vốn là quỷ đội lốt. Ngôi sao Lee Byung Hun (Squid Game, Mr. Sunshine) cũng có mặt trong danh sách lồng tiếng. Bên cạnh đó, ba thành viên của TWICE là JeongYeon, JiHyo và ChaeYoung sẽ thể hiện bài hát chủ đề của phim.

K-Pop Demon Hunters sẽ trình chiếu trên Netflix vào ngày 20/6/2025.

Một số bình luận của netizen:

“Sự pha trộn giữa The Powerpuff Girls và Sailor Moon?”

“Đây là lý do vì sao Across The Spider-Verse bị trì hoãn? Vì họ đang làm phim này?”

“Các fan của Spider-Verse đang vô lý rồi đấy! Hãng phim có nhiều nhóm làm việc cho các dự án khác nhau chứ có phải bỏ trứng vào một rổ đâu mà đổ thừa.”

“Thật tuyệt khi thấy các hãng phim ngày càng thử nghiệm nhiều phong cách hơn trong phim hoạt hình.”

“Cốt truyện nghe ảo ma ghê. Không biết có đáng xem không nhỉ?”

“Tôi thích các nhân vật nữ mạnh mẽ, ngầu, nhưng đồng thời cũng phải nữ tính và thời trang. Tôi sẽ cho phim này vào danh sách chờ xem.”

“Tôi ở đây vì TWICE nhưng thực ra trông phim khá giải trí đấy.”

“Tôi thích cốt truyện và đoạn trailer trông khá hay, những cô gái này đáng yêu và hấp dẫn ngay khi vừa xuất hiện.”

“Bảng màu đẹp và sự đa dạng trong hoạt hình luôn là một điểm cộng đối với tôi. Không chờ để được nghe nhạc, tôi có cảm giác rằng nó sẽ hay.”