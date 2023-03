Netizen bật cười trước lý do hai nhóc tì nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý trốn học

HHT - Hai nhóc tì Lisa - Leon vừa có chuyến đi chơi đáng nhớ tại một nông trại ở Đà Lạt. Vô số biểu cảm hài hước và dễ thương của cặp song sinh khiến netizen cười ngất.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ một video ghi lại nhật ký đi hái dâu của hai nhóc tì Lisa - Leon cùng với chú thích hài hước: “Nhân một ngày trốn học đi hái dâu”. Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồ giản dị nhưng không kém phần đáng yêu, trên tay cầm chiếc giỏ lớn.

Cư dân mạng không thể nhịn cười khi hai cô cậu "nông dân tí hon" hái quả nào ăn thử ngay quả đó. Mặc dù mẹ Hà đã theo sát để nhắc đừng ăn dâu xanh nhưng nhóc tì Leon vẫn “cố chấp”. Gương mặt biến sắc khi ăn phải dâu chua của "thánh meme" khiến netizen cười ngất.

Cô chị Lisa cũng gây chú ý với vẻ ngoài xinh xắn, nước da trắng và khả năng tạo dáng điệu nghệ. Đoạn clip mới được đăng tải không lâu nhưng đã được chia sẻ rầm rộ bởi sự đáng yêu hết mức của hai bé.

Khác với anh trai Subeo, chị em Lisa - Leon được mẹ công khai hình ảnh từ khi mới lọt lòng. Giọng ca What Is Love chia sẻ lý do cho quyết định này là bởi cô đã rút ra kinh nghiệm từ con trai cả đó là càng giấu càng gây tò mò. Vậy nên Hà Hồ - Kim Lý lựa chọn chủ động chia sẻ hình ảnh các con. Hiện Lisa - Leon sở hữu một lượng người hâm mộ đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội.