Netizen bùng nổ khi thân phận thật sự của Joe Locke trong Vũ trụ Marvel được tiết lộ

HHT - Mới đây, trong series “Agatha All Along”, thân phận thật sự của Teen (Joe Locke) được tiết lộ. Cậu có liên hệ mật thiết với một nhân vật đình đám trong Vũ trụ siêu anh hùng Marvel. Chi tiết này khiến đông đảo netizen bùng nổ.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Hai đứa con trai song sinh của Wanda

Để theo dõi Agatha All Along một cách dễ dàng hơn, người xem cần xâu chuỗi lại một số sự kiện trước đó trong một số phim khác thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Có thể lấy mốc Avengers: Infinity War (2018) làm điểm khởi đầu, trong trận chiến với Thanos, Wanda Maximoff đã mất đi người mình yêu là Vision.

Sau Avengers: Endgame (2019), dù Thanos đã bị tiêu diệt nhưng Vision không thể trở lại. Chìm trong đau buồn, Wanda đã “bắt cóc” cả một thị trấn và tự viết kịch bản cho cuộc đời mình trong WandaVision (2021). Cô kiểm soát tâm trí của những người dân trong thị trấn, biến họ thành hàng xóm và cùng “diễn kịch” với cô. Ở đó, Wanda là một người vợ hiền, Vision là một người chồng mẫu mực, gia đình hạnh phúc của họ có hai đứa con trai song sinh là Billy và Tommy.

Cuối WandaVision, Wanda đã thu hồi phép thuật của mình. Do Vision cùng cặp song sinh được tạo ra từ phép thuật của Wanda nên theo đó họ cũng biến mất. Wanda muốn mang hai đứa con của mình trở lại, do đó trong Doctor Strange in The Multiverse of Madness (2022), Wanda đã sử dụng phép thuật hắc ám của Darkhold, đến một thực tại khác nơi có Billy và Tommy bằng xương bằng thịt với ý định bắt cóc chúng.

Danh tính thực sự của Teen

Trong WandaVision, Agatha Harkness là một phù thủy, giả làm hàng xóm của Wanda với ý định cướp mất sức mạnh của cô. Cuối series này, không đấu lại Wanda, Agatha còn bị mất hết phép thuật. Không những thế, Wanda còn trừng phạt Agatha bằng cách “nhốt” bà ta vào hình tượng người hàng xóm tọc mạch và từ đó Agatha phải sống trong thực tại mà Wanda đã tạo ra.

Câu chuyện của Agatha All Along diễn ra sau sự kiện Doctor Strange in The Multiverse of Madness, Agatha bừng tỉnh thoát khỏi bùa chú của Wanda. Để lấy lại sức mạnh, Agatha đã tập hợp một nhóm các chị em phù thuỷ cùng mở ra Con đường Phù thuỷ truyền thuyết, trong số đó có Teen (Joe Locke) - một cậu thiếu niên mà danh tính của cậu là một bí ẩn lớn.

Theo phim, cậu được gọi là Teen bởi không ai có thể biết tên thật của cậu là gì. Mỗi khi Teen giới thiệu tên, sẽ có một dấu ấn tương tự như chữ M che môi cậu đi. Khi Teen kể về thời thơ ấu của mình, âm thanh của cậu cũng bị bóp méo, ẩn đi, khiến người khác không thể nghe được. Về sau, hội phù thuỷ mới phát hiện ra Teen được cài ấn chú, nó đã giữ bí mật danh tính của cậu.

Cuối tập 5 Agatha All Along, danh tính thực sự của Teen đã được hé lộ khi cậu sử dụng phép thuật có ánh sáng xanh, điều khiển tâm trí những phù thủy khác tấn công Agatha và đội một chiếc vương miện giống với vương miện của Scarlet Witch. Agatha còn nói với Teen rằng cậu “giống hệt mẹ mình”. Theo đó, thân phận thật sự của Teen là Billy Kaplan/Billy Maximoff, hay còn gọi là Wiccan, một trong hai đứa con sinh đôi của Wanda. Wiccan là một trong số ít siêu anh hùng đồng tính công khai đầu tiên của Marvel.

Sự tái sinh của Billy

Hai đứa con sinh đôi của Wanda trong truyện tranh được sinh ra không giống như trong loạt phim WandaVision nhưng cách chúng biến mất cũng tương tự. Trong truyện tranh, cặp song sinh thực chất là một phần hiện thân của quỷ dữ Mephisto. Sau khi đánh bại Mephisto, cặp song sinh buồn bã biến mất, bởi phép thuật tạo ra chúng đã bị phá vỡ.

Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc của Billy và Tommy. Theo truyện tranh, linh hồn hai đứa con của Wanda đã tái sinh vào hai gia đình khác nhau, được nuôi dưỡng bởi hai bà mẹ khác nhau. Về sau, Billy Kaplan gia nhập biệt đội anh hùng tuổi teen Young Avengers, với mật danh Wiccan. Riêng Billy của Agatha All Along thì câu chuyện tái sinh của cậu hiện vẫn còn là bí ẩn.

Hy vọng cho sự trở lại của Wanda

Có thể nói sự xuất hiện của Wiccan trong Agatha All Along có nhiều ý nghĩa đối với tương lai của MCU, mà một trong số đó là đưa Wanda Maximoff trở lại. Trong Doctor Strange in The Multiverse of Madness, Phù thủy đỏ được coi là đã chết.

Theo truyện tranh, trong cuộc phiêu lưu đầu tiên của Young Avengers, Wiccan đã gặp một siêu hùng tốc độ trẻ tuổi là Tommy Shepherd. Hóa ra đó chính là người anh em song sinh của cậu, Tommy cũng được tái sinh. Sau khi khám phá ra thân phận thật sự của mình, hai đứa con của Wanda đã lên đường tìm kiếm cô trong Avengers: The Children’s Crusade.

Tuy nhiên, một số khán giả vẫn bán tín bán nghi, cho rằng có thể Teen vẫn chưa phải là Wiccan. Có thể trong thử thách của Con đường Phù thủy, Agatha vẫn đang còn trong cơn ảo giác. Nhiều bí ẩn vẫn còn đang ẩn giấu trong những tập chưa lên sóng của Agatha All Along.

Một số bình luận của netizen:

“Cảnh cuối tập 5 đối với tôi là Top 5 cảnh phim Marvel đỉnh nhất trong 5 năm qua.”

“Tôi đã hét lên rất to!”

“Thật tuyệt khi họ khai thác cốt truyện “tái sinh” từ truyện tranh!”

“Khi Agatha biết được cậu ấy là ai thì ấn chú không còn cần thiết nữa. Chi tiết này được sắp xếp nổi da gà một cách tuyệt vời.”

“Cảnh cuối tập 5, thề Wiccan có cùng năng lượng và phong thái của Wanda.”

“Nhưng làm sao Agatha biết đó là con trai của Wanda?”

“Có ai nhận ra hoodie của cậu ấy dần chuyển sang màu đỏ không?”

“Không thể ngừng xem cảnh này!”

“Tôi đã đoán được đó là Wiccan ngay từ đầu phim, chỉ không ngờ phim lại tiết lộ điều đó sớm đến vậy.”

“Tôi vẫn chưa tin cậu ấy là Wiccan, nhưng diễn xuất của Joe Locke hoàn hảo với phim Marvel.”