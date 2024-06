Netizen chia sẻ cách bảo vệ bản thân sau vụ Châu Bùi bị quay lén khi thay đồ

HHT - Châu Bùi mới đây gây xôn xao khi chia sẻ về việc bản thân bị quay lén khi đang thay đồ tại một studio chụp hình. Đông đảo netizen, người nổi tiếng đã nhanh chóng bày tỏ sự đồng cảm với Châu Bùi.

Sáng nay 25/6, Châu Bùi đã đăng trên trang cá nhân chia sẻ về việc bản thân bị quay lén trong lúc đang làm việc tại một studio. Dù luôn cẩn thận quan sát ở những nơi công cộng, nhưng đây là lần đầu tiên trong 10 năm làm nghề, Châu Bùi trở thành nạn nhân của camera quay lén.

Do studio này có nhiều camera nên phòng vệ sinh được chọn làm nơi thay đồ an toàn. Tuy nhiên, nữ fashionista phát hiện một đồng hồ điện tử giấu dưới khăn trắng. Nghi là camera quay lén, nữ fashionista và ê-kíp đã tìm kiếm thông tin và phát hiện chiếc đồng hồ này không phát trực tiếp mà cần cắm dây để lấy file. Trích xuất camera an ninh, Châu Bùi và chủ studio phát hiện một nhân viên nam ra vào nhà vệ sinh nữ nhiều lần. Sau khi đối chất, người này thừa nhận đã lắp đặt camera quay lén. Nữ fashionista "thật sự bàng hoàng không nói nên lời", đồng thời "cảnh báo đến các anh chị em hoạt động trong giới nghệ thuật, và các bạn nữ nói chung, hãy luôn đề cao cảnh giác".

Hiện tại, bài viết của Châu Bùi đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và chia sẻ từ netizen lẫn các KOLs. Nữ họa sĩ được nhiều bạn trẻ yêu mến - Tamypu (Thái Mỹ Phương) chia sẻ trên trang cá nhân các biện pháp "check var" khi đến nơi công cộng dành cho cả nam lẫn nữ: Dùng đèn flash soi hết các ngóc ngách để kiểm tra camera ẩn, mang băng keo giấy hoặc sticker để che khi thấy có thiết bị "lạ".

Gia Nghi - Á quân Giọng hát Việt 2018 thì cho rằng "tốt nhất cứ đeo khẩu trang" khi vào phòng thay đồ hay nhà vệ sinh công cộng. Một số người mẫu cũng bày tỏ sự bức xúc, đồng thời cho rằng "các brand (thương hiệu) hãy chuẩn bị lều thay đồ riêng cho các người mẫu". Bên cạnh đó, netizen cũng quan tâm đến việc quá trình tuyển dụng, đào tạo và kiểm soát nhân sự làm việc trong các công ty, agency làm dịch vụ cho KOLs, nghệ sĩ.

Thời gian gần đây, vấn nạn quay lén, đặc biệt là với nữ giới, đang trở thành đề tài gây "nhức nhối". Trước câu chuyện của Châu Bùi, netizen đều đồng lòng ủng hộ cách nữ fashionista dũng cảm lên án hành vi xấu và giải quyết triệt để thay vì sợ hãi cho qua.