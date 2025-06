Netizen tìm đọc truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Minh Châu sau đề thi tốt nghiệp

HHT - Ngay sau khi kết thúc buổi thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trên các nền tảng mạng xã hội, đông đảo netizen chia sẻ cảm nghĩ về đề thi năm nay. Nhiều bạn cho biết đã tìm đọc lại toàn bộ truyện ngắn "Những vùng trời khác nhau" vì bị cuốn hút bởi đoạn trích trong đề.

Sáng 26/6, hơn một triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là năm đầu tiên môn Ngữ văn được ra đề theo định hướng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, với cấu trúc gồm hai phần: Đọc hiểu và Làm văn.

Đáng chú ý, đề thi năm nay lựa chọn ngữ liệu từ truyện ngắn Những vùng trời khác nhau của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Phần làm văn tiếp tục phát triển trên nền tảng truyện ngắn này.

Ngay sau khi kết thúc buổi thi, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Threads, đông đảo netizen đã chia sẻ cảm nghĩ về đề Văn năm nay. Nhiều bạn cho biết đã tìm đọc lại toàn bộ truyện ngắn vì bị cuốn hút bởi đoạn trích trong đề. Những Vùng Trời Khác Nhau là truyện ngắn được nhà văn Nguyễn Minh Châu sáng tác năm 1970, lấy bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ với hai nhân vật chính là Lê và Sơn, những người lính pháo binh. Ban đầu, Lê có phần dè dặt và thiếu thiện cảm với Sơn, một thanh niên Hà Nội có vẻ ngoài thư sinh. Trải qua ba năm chiến đấu, tình bạn giữa họ dần trở nên gắn bó.

Sau này, khi đơn vị đóng quân gần quê hương của Lê ở Nghệ An, Sơn không may bị thương nặng trong một trận đánh và phải chuyển vào điều trị tại Quân y viện. Khi trở lại đơn vị, Sơn được phân công ở lại Nghệ An, trong khi Lê được điều ra Hà Nội. Phân đoạn được đưa vào đề thi khắc họa thời khắc chia tay của đôi bạn thân trước khi mỗi người lên đường tới những “vùng trời” mới, mỗi người một nhiệm vụ.

Trên nền tảng Threads, tài khoản @baudunlofi chia sẻ: “Cuối cùng Lê, người con xứ Nghệ đã bảo vệ vùng trời mà trước đây anh từng có định kiến. Sơn, công tử Hà Nội lại đang ở chiến tuyến đầu sông Lam, nơi chứa đựng nửa tâm hồn của Lê. Cuối cùng chúng ta bảo vệ vùng trời của nhau và vùng trời chung của chúng ta.”

Tài khoản @taximuoi cũng tâm đắc và trích dẫn lên Threads một câu trong tác phẩm: "Có một trăm người lính thì có một trăm cuộc đời và vùng trời quê khác nhau... Những vùng trời họ đã để lại một nửa tâm hồn ở đấy".

Tài khoản Facebook A.B.O.T cũng có chia sẻ liên quan đến tác phẩm. "Tác phẩm của Nguyễn Minh Châu trước 1975, với những Nguyệt - Lãm nơi Mảnh trăng cuối rừng, hay Sơn - Lê dưới Những vùng trời khác nhau, vốn không tập trung phản ánh đời sống cá nhân của những con người này, mà đó chỉ là một yếu tố phụ trợ cho cái nhìn lớn hơn về cuộc chiến vĩ đại của dân tộc. Tuy nhiên, chính trong cái nền lớn lao ấy, Nguyễn Minh Châu vẫn gieo vào trang viết những hạt mầm nhân bản, nơi con người được nhìn như một cá thể biết yêu, biết nghĩ, biết day dứt. Như Sơn và Lê."

Có thể thấy, tác phẩm không chỉ để lại nhiều suy nghĩ với các sĩ tử 2K7 mà còn tạo ấn tượng sâu sắc với cộng đồng mạng. Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, câu chuyện về những người lính ở hai “vùng trời” khác nhau, tưởng như xa xôi của một thời khói lửa lại chạm đến cảm xúc rất gần: Tình đồng đội, sự gắn bó, và khát vọng cùng nhau bảo vệ một bầu trời chung.

Thông qua đề thi, hình ảnh "vùng trời quê hương" đã được đặt trong một hệ quy chiếu rộng lớn hơn, không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi ta chia sẻ, gìn giữ và cùng nhau phát triển. Từ trang giấy thi đến dòng trạng thái trên mạng xã hội, tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay đang được thắp lên theo cách riêng, lặng lẽ, sâu sắc nhưng cũng đầy tự tin và chủ động trước tương lai.