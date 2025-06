Nhìn lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

HHT - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi ghi dấu nhiều cảm xúc và khoảnh khắc ấn tượng. Đây cũng là năm nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội và tạo ra nhiều chủ đề thảo luận trên các nền tảng truyền thông.

“Ăn từ từ thôi con”.

“Con gái mẹ cố lên, cố gắng làm bài thật tốt”.

5h50 sáng 26/6, nhiều phụ huynh đưa con đến điểm thi THPT Trưng Vương (quận 1, TP.HCM) rồi nán lại cùng con, lo cho con từng hộp xôi, từng chai nước suối. Dù không phải người trực tiếp tham gia kỳ thi, một số cha mẹ vẫn lo lắng vì biết rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh của con em mình.

Môn Văn hứng khởi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đặc biệt hơn so với những năm trước vì đây là năm đầu tiên sĩ tử cả nước làm bài thi theo kiểu mới - đề thi được xây dựng theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Khác với dạng đề kiểu cũ, đề thi mới đòi hỏi thí sinh phải có khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế, có kỹ năng tư duy phản biện. Đề thi mới cũng tránh được tình trạng "học tủ, học vẹt", tư duy theo lối mòn như trước đây.

Dù đề thi đã được xây dựng theo chương trình mới, môn Ngữ văn không còn sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa, nhiều thí sinh vẫn duy trì “đam mê” đoán đề thi. Trước giờ làm bài môn Ngữ văn, nhiều thí sinh chia sẻ với Hoa Học Trò rằng các bạn dự đoán phần Nghị luận xã hội sẽ đề cập đến tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm của người trẻ đối với Tổ quốc hoặc "kỷ nguyên vươn mình". Hầu hết thí sinh đều tin rằng khi đất nước tưng bừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh, đề thi sẽ nhắc đến những nội dung này.

Kết quả, một số thí sinh đoán đúng khi đề thi môn Ngữ văn yêu cầu viết về chủ đề “vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”. Rời phòng thi với nụ cười rạng rỡ, nhiều bạn khoe bản thân làm bài tốt vì chủ đề nghị luận quen thuộc, gần gũi, bám sát với thực tế cuộc sống. Với phong độ làm bài ổn định, các bạn dự đoán có thể đạt 7 điểm trở lên.

Chào đón thí sinh rời phòng thi không chỉ có phụ huynh, mà còn có đội thanh niên tình nguyện. Từ sáng sớm, khi sĩ tử còn chưa đến, các bạn trẻ đã đến điểm thi, mang theo từng cây dù, từng chai nước suối và những món quà nhỏ để gửi tặng sĩ tử. Tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM), đội thanh niên tình nguyện còn đầu tư làm vương miện, sash để tặng thí sinh rời phòng thi đầu tiên.

Là một trong những thí sinh đầu tiên xuất hiện tại cổng trường, Thiên Lộc, học sinh trường THPT Marie Curie, nhận được những tràng pháo tay, tiếng reo hò cổ vũ từ đội tình nguyện và các phụ huynh. Nam sinh nói rằng đề thi khá dễ nên bạn phát huy tốt, phần nghị luận xã hội cũng rất tâm đắc vì là chủ đề được xã hội quan tâm.

Khóc ròng vì môn Toán quá khó

Kết thúc môn Ngữ văn, đến chiều 26/6, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán trong thời gian 90 phút. Trái ngược với thời tiết nắng đẹp buổi sáng, đến chiều cùng ngày, TP.HCM mưa lớn trên diện rộng. Dù mưa nặng hạt, nhiều phụ huynh vẫn quyết định đội mưa, chờ con thi xong.

Ngay khi cổng trường mở, các phụ huynh ở điểm thi THPT Lê Quý Đôn lập tức ùa vào sân trường, mang theo dù, áo mưa tìm con. Hành lang nhỏ chật hẹp nhanh chóng kín người, cha mẹ nào cũng dáo dác tìm con, sợ con ướt mưa lại ốm.

Bước ra từ phòng thi, nhiều thí sinh mếu máo tìm cha mẹ để kể về đề môn Toán. Các bạn nói rằng đề thi Toán năm nay dài và khó hơn tưởng tượng, khó hơn rất nhiều so với đề minh họa. Nghe con than thở, một số mẹ vuốt lại mái tóc ướt nước của con rồi nhẹ nhàng an ủi: “Thôi kệ đi con, cái gì qua thì để nó qua đi”.

Trong lúc tìm kiếm các thí sinh để phỏng vấn về đề thi Toán, Hoa Học Trò bắt gặp hình ảnh một người mẹ đứng trong mưa đợi con. Khi cả trường đã về gần hết, người mẹ vẫn đứng giữa sân trường, lo lắng vì chưa thấy con mình. May mắn là ngay sau đó, người mẹ tìm thấy con, hai mẹ con cùng nhau trở về nhà.

Tiếng Anh cũng khó “vượt mức”

Sáng 27/6 là buổi thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trong buổi thi này, thí sinh làm bài thi môn tự chọn và được phép chọn 2 trong số các môn thi: Hóa học, Vật lí, Sinh học, Địa lí, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

Trong khi Vật lí, Lịch sử, Địa lí… được thí sinh đánh giá là nhẹ nhàng, dễ thở, mức độ phân hóa vừa phải, môn Tiếng Anh lại khiến thí sinh lúng túng vì quá dài và khó. Ở điểm thi trường THCS Đồng Khởi (quận 1, TP.HCM), nhiều bạn chọn môn thi Tiếng Anh đều than thở vì môn thi này khó “vượt ngoài sức tưởng tượng”. Đặc biệt, 2 bài đọc trong đề thi này khiến các bạn hoang mang vì nhiều từ mới, nội dung cũng khó hiểu.

Không riêng thí sinh, giáo viên khi đọc đề môn Tiếng Anh cũng phải cau mày vì độ khó của đề thi lần này. Các giáo viên đều chung nhận xét rằng đề thi lần này có độ phân hóa quá cao, đề khó làm về mặt nội dung và khó đọc về mặt hình thức. Nhìn chung, với đề bài lần này, hiện tượng “mưa điểm 10” sẽ rất khó xảy ra.

Ngay sau kỳ thi, tại họp báo của Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025, cho biết năm nay đề thi có nhiều thay đổi quan trọng về cấu trúc và hình thức, đặc biệt ở các môn không phải môn chính. Những điều chỉnh này có thể khiến thí sinh bỡ ngỡ nếu chưa ôn tập kỹ, tuy nhiên không đồng nghĩa với việc đề thi khó hơn.

Trước phản ánh của thí sinh về việc đề Toán và Tiếng Anh khó hơn so với đề tham khảo, ông Hà cho biết Ban ra đề đã ghi nhận và sẽ xem xét cụ thể sau khi kỳ thi kết thúc, đặc biệt là khi có kết quả đánh giá tổng thể.