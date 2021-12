Netizen xuýt xoa trước nhan sắc của mẹ ruột Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Harnaaz Sandhu

HHT - Khoe loạt ảnh chụp chung cùng mẹ, Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Harnaaz Sandhu khiến người hâm mộ xuýt xoa trước nhan sắc của người đã sinh ra cô. Đúng là “Mẹ nào con nấy!”, bảo sao Harnaaz có được ngoại hình xuất sắc như vậy.

Sau khi Harnaaz Sandhu (đại diện đến từ Ấn Độ) đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2021, người mà cô nhắc đến nhiều nhất chính là người mẹ thân yêu của mình.

Harnaaz Sandhu luôn nói rằng mẹ là một trong những người đem lại nhiều cảm hứng nhất cho cô. Mẹ của Harnaaz là một bác sĩ phụ khoa, được biết người đẹp đã cùng mẹ tham gia nhiều chương trình nâng cao nhận thức về vệ sinh cho nữ giới có hoàn cảnh khó khăn.

Mẹ rất thân thiết với Harnaaz và luôn ủng hộ, hỗ trợ cô trong mọi việc, kể cả việc thi hoa hậu. Harnaaz từng nói: “Mẹ luôn tin vào những điểm mạnh của tôi và thúc đẩy tôi làm những gì tôi muốn trong cuộc sống”.

Trong loạt ảnh gần đây nhất được Harnaaz chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy cô rất yêu mẹ. Người đẹp ôm mẹ rất chặt với biểu cảm vô cùng tự hào về người mẹ của mình. Khác với hình ảnh lộng lẫy và quyền lực trên sàn diễn Miss Universe, Hoa hậu Harnaaz Sandhu giống như một cô gái nhỏ đang nép vào bên mẹ.

Điều khiến netizen bất ngờ nhất là nhan sắc của mẹ Harnaaz, bà có khuôn mặt vô cùng phúc hậu, đôi mắt to và nụ cười dịu dàng. Rất nhiều người đã dành vô vàn lời khen, đồng thời thể hiện sự kính trọng và ngưỡng mộ với mẹ của Harnaaz. Có thể thấy Harnaaz đã thừa hưởng được tất cả những nét đẹp từ mẹ của cô, đúng là Like Mother, Like Daughter (Mẹ nào con nấy!).