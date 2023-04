NEU Concert 2023 - NEUNIVERSE: Hòa mình vào vũ trụ rực rỡ sắc màu cùng sinh viên NEU

HHT - Tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hàng ngàn sinh viên đã được đến với vũ trụ kì ảo, tràn ngập màu sắc và sống trọn tuổi trẻ cùng NEU C 2023 - NEUNIVERSE. Chương trình đã mở đầu một tháng Tư bùng nổ, nhiệt huyết và tràn ngập hương vị thanh xuân.

Tiếp nối sự thành công của năm 2022, chuỗi sự kiện thường niên dành cho sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân - NEU Concert 2023 đã quay trở lại với thông điệp “Into NEU Concert, beyond your universe”. Chương trình bao gồm chuỗi hoạt động giao lưu cho sinh viên với điểm nhấn và đêm đại nhạc hội với sự tham gia của hàng loạt các nghệ sĩ khách mời nổi tiếng đã thu hút hàng ngàn bạn sinh viên tới tham dự.

Khởi động cho chương trình buổi sáng là hoạt động hội thao giữa sinh viên của các khoa, viện thuộc trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tại đó các sinh viên đã lan tỏa sức trẻ, sự nhiệt huyết của mình qua những trận đấu căng thẳng. Bên cạnh đó, bộ môn thể thao điện với sự xuất hiện của dàn caster đình đám: MC Lylysury, Tùng Họa Mi, Bé Thỏ, Namsensei, Phước Phở, Quốc Anh và Tuấn Em đã khuấy động bầu không khí của ngày hội.

Khai mạc đêm nhạc hội, PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu khai mạc và chúc toàn thể sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân có một đêm nhạc thật thăng hoa, đồng thời mong rằng “NEU Concert 2023 sẽ là kỉ niệm đáng nhớ của tuổi thanh xuân rực rỡ trong mỗi chúng ta”.

Không chỉ năng nổ trong các hoạt động rèn luyện sức khỏe, sinh viên NEU còn được biết đến với sự tự tin và tài năng qua chính những tiết mục “cây nhà lá vườn”. Bằng sự chuẩn bị công phu từ trang phục cho tới trình diễn, các tiết mục văn nghệ và fashion show chính là khởi đầu hoàn hảo cho đêm nhạc hội lớn nhất năm của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Để hâm nóng bầu không khí xen lẫn chút mưa Xuân của thủ đô Hà Nội, DJ Minami và nhạc sĩ Tinle đã có một màn kết hợp hoành tráng với những track nhạc cực cuốn.

Càng về cuối chương trình, những gương mặt được mong chờ nhất đã xuất hiện. Là những tên tuổi không hề xa lạ trong showbiz Việt, dàn nghệ sĩ nhà SpaceSpeakers đã mang đến vô vàn mĩ vị cho bữa tiệc âm nhạc thêm đặc sắc. Mặc cho chút mưa Xuân len lỏi nhưng hàng nghìn sinh viên Kinh tế Quốc dân vẫn cháy hết mình với tuổi trẻ qua các bản hit như: BlackJack, Million Dollar Boy, Dear, Hanoi Flow, Nguyên Team Đi Vào Hết, Daydream…

Bên cạnh đó, tại SpaceDate, những nghệ sĩ tài năng đã có nhiều chia sẻ về hành trình theo đuổi ước mơ. Với thông điệp “Dream it can do it” màn chia sẻ này chính là điểm dừng trọn vẹn cho chuyến hành trình khám phá vũ trụ NEUNIVERSE đầy cảm xúc.

Đêm nhạc hội đầy màu sắc đã kết thúc, chắc hẳn NEU CONCERT 2023 đã mang lại cho các bạn sinh viên những phút giây tạm gác hết âu lo để thả mình theo giai điệu. Hi vọng rằng ở bất kỳ vũ trụ nào đi chăng nữa, những cảm xúc của chúng ta sẽ luôn được trân trọng và tỏa sáng.