Nếu hóa thân thành nhân vật phim "Kung Fu Panda", cung hoàng đạo của bạn sẽ sắm vai nào?

HHT - Phim hoạt hình 3D đình đám "Kung Fu Panda" là một trong những cái tên được yêu thích nhất của nhà DreamWorks. Mỗi nhân vật đều đại diện cho những tính cách, hoàn cảnh sống khác nhau, "ẩn dụ" cả cho hình ảnh của 12 cung hoàng đạo.

Bạch Dương - Báo tuyết Đại Long (Tai Lung)

Những người thuộc cung Bạch Dương thường dễ bị cảm xúc chi phối dẫn đến có hành động bốc đồng - đây cũng được coi là một trong những điểm yếu của Bạch Dương. Hơn nữa, Bạch Dương còn rất độc lập. Tai Lung thể hiện điều này qua hành động thoát khỏi nhà tù và hạ gục Furious Five lẫn Shifu mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.

Kim Ngưu - Sư phụ (Shifu)

Được lồng tiếng bởi Dustin Hoffman, Master Shifu là huấn luyện viên nghiêm khắc của Furious Five. Điều khiến Shifu trở thành một đại diện cho Kim Ngưu là vì sức mạnh thể chất, tinh thần kiên trì, thực tế nhưng không kém phần nhẹ nhàng.

Song Tử - Sư tỷ Mãng xà (Viper)

Là một con mãng xà, Viper tự nhiên, linh hoạt khi chiến đấu cũng như phản ứng nhanh trước hầu hết các tình huống hệt như một Song Tử thực thụ. Những người thuộc cung Song Tử mang bản chất tốt bụng, tinh tế và thông minh. Những đặc điểm đó đều dễ dàng có thể nhận thấy ở Sư tỷ Mãng xà.

Cự Giải - Ngỗng Bình (Ping)

Ông Ping là người cha nuôi luôn dành rất nhiều tình cảm, yêu thương chăm sóc cho Po. Ngoài niềm đam mê bất diệt với ẩm thực, ông Ping còn hài hước, vui vẻ và yêu đời. Với tính cách đó, Ngỗng Bình xứng đáng trở thành đại diện xuất sắc của nhà Cự Giải.

Sư Tử - Khải (Kai)

Trong Kung Fu Panda, Kai là nhân vật phản diện kịch tính cả về tính cách lẫn hành động. Vì lẽ đó, Kai rất phù hợp với hình tượng của Sư Tử - chòm sao đại diện cho khả năng lãnh đạo, sắp xếp, dự báo tình huống. Bản chất Kai còn là người tự tin, mạnh mẽ bởi anh ta từng là một chiến binh vĩ đại.

Xử Nữ - Sư huynh Sếu (Crane)

Crane có khả năng bay cực kỳ hữu ích trong chiến đấu, do thám và dẫn dắt những người khác đến nơi an toàn. Về bản chất, Xử Nữ thường thông minh và thực tế. Trong Furious Five, chỉ có duy nhất Crane đáp ứng được điều đó. Ngoài ra, Sư huynh Sếu còn rất tận tâm, trung thành và bảo vệ đồng đội của mình.

Thiên Bình - Sư tổ Rùa (Oogway)

Sư tổ Rùa được coi là một huyền thoại Kung fu, bậc thầy thông thái. Oogway cũng là người đã chọn Po làm Chiến binh Rồng. Thiên Bình giỏi ngoại giao và mang năng lượng cân bằng, dễ mến và khôn ngoan. Oogway thích hợp đại diện cho Thiên Bình bởi ông luôn công bằng đối với mọi người, đồng thời luôn sử dụng khả năng phán đoán trước khi hành động.

Bọ Cạp - Thái tử Shen

Khác với Tai Lung và Kai, Shen lạnh lùng, tính toán nhanh nhạy và là một nhà lãnh đạo "đáng sợ". Shen thể hiện sự thông minh, tài chỉ huy của mình khi anh ta bắt đầu âm mưu dùng sức mạnh của pháo hoa, biến nó thành một thứ vũ khí để dùng nó thống trị cả đất nước và sai đội quân của mình trộm sắt vụn từ các ngôi làng để chế tạo súng thần công.

Nhân Mã - Sư huynh Bọ ngựa (Mantis)

Nhân Mã được biết đến với tính cách hài hước, hướng ngoại. Và có lẽ do được lồng tiếng bởi Seth Rogen, Mantis là người bộc trực và hài hước nhất trong Furious Five. Hơn nữa, Mantis thích phiêu lưu, trung thực, tự tin giống những người thuộc chòm sao Nhân Mã.

Ma Kết - Đại sư tỷ Hổ Nương (Tigress)

Đại sư tỷ Hổ Nương được đánh giá là kỷ luật và có khả năng tập trung cao nhất trong Furious Five. Ngay cả khi Po nấu một bữa ăn hịnh soạn, Tigress vẫn từ chối vì đang "mắc kẹt" với chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt của mình. Tương tự, Ma Kết thường thể hiện sự khôn ngoan nhờ vào kinh nghiệm của mình.

Bảo Bình - Sư huynh Hầu (Monkey)

Được lồng tiếng bởi ngôi sao võ thuật Thành Long, Sư huynh Hầu là thành viên thoải mái nhưng không kém phần mạnh mẽ. Nhân vật này còn rất ngầu, thân thiện - trùng khớp với "đặc điểm nhận dạng" cung Bảo Bình.

Song Ngư - Gấu trúc Bảo (Po)

Song Ngư là những người mơ mộng, lạc quan và Po cũng vậy. Gấu trúc thường xuyên mơ trở thành huyền thoại Kung fu và cố gắng hiện thực hoá nó. Hơn nữa, những người thuộc cung Song Ngư cũng rất nhân ái, giàu tình cảm. Cả hai phẩm chất này đều được thể hiện ở nhân vật này.