Nếu không có tháng nhuận thì hôm nay là mùng 1 Tết, năm 2026 có nhuận không?

HHTO - Nếu năm 2025 không nhuận tháng 6 âm lịch thì hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới âm lịch, tức là ngày mùng 1 Tết rồi. Vậy năm 2026 có phải là năm nhuận không? Và tháng nhuận âm lịch có ảnh hưởng đến thời tiết không?

Ở Việt Nam và một số nước châu Á khác, người dân vẫn sử dụng cả lịch dương và lịch âm. Để cân bằng hai hệ lịch, lịch âm sẽ bổ sung một tháng nhuận sau mỗi vài năm.

Năm 2025 nhuận âm lịch, với tháng nhuận là tháng 6, tức là năm 2025 có hai tháng 6 âm lịch. Tháng nhuận khiến nhiều mốc thời gian trong lịch âm, bao gồm Tết Nguyên đán, đến "muộn" hơn. Mà hôm nay, 19/1, là ngày mùng 1 tháng Chạp (tháng 12 âm lịch, là tháng cuối cùng của năm âm lịch hiện tại). Như vậy, có thể hiểu rằng nếu không có tháng 6 nhuận của năm 2025 thì hôm nay chính là mùng 1 tháng Giêng âm lịch, tức mùng 1 Tết.

Còn thực tế thì phải đến 17/2/2026 mới là mùng 1 Tết Nguyên đán.

Nếu không có tháng 6 nhuận của năm 2025 (âm lịch) thì hôm nay chính là mùng 1 Tết. Ảnh: 24h.

Vậy năm 2026 có nhuận không?

Câu trả lời là không, theo cả hai hệ lịch. Theo lịch dương, năm 2026 không phải năm nhuận, và tháng 2/2026 chỉ có 28 ngày. Còn theo lịch âm, năm 2026 cũng không có tháng nhuận, nên vẫn có 12 tháng âm lịch như bình thường.

Về việc năm nhuận âm lịch có ảnh hưởng đến thời tiết hay không thì một số người cho rằng tháng nhuận hoặc năm nhuận có thể làm thời tiết thay đổi, chẳng hạn mùa Hè kéo dài hơn hoặc mưa bão nhiều hơn.

Tuy nhiên, không có nguồn tin khoa học nào xác nhận mối liên hệ giữa tháng nhuận/ năm nhuận và thời tiết. Thực tế, thời tiết và khí hậu phụ thuộc vào nhiều yếu tố phức tạp và liên tục thay đổi, như các luồng gió, nhiệt độ đại dương, khí thải…, chứ không liên quan đến việc một năm có phải là năm nhuận hay không.

Mùa Đông năm nay nhìn chung không rét bằng trung bình nhiều năm. Ảnh: TPO.

Còn nói về thời tiết cụ thể ở Hà Nội trong tháng cuối cùng của năm âm lịch này thì theo dự báo hiện tại là trời không rét bằng mức trung bình nhiều năm ở cùng thời điểm, nếu có những đợt rét mạnh thì thường chỉ duy trì 2 - 3 ngày.

Riêng về thời tiết, dù là trong tháng cuối cùng của năm âm lịch, hay trong năm mới sắp tới, cũng mong mưa thuận gió hòa, thời tiết ổn định trên khắp các miền của đất nước.