Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khám phá

Google News

Ngày mai Hà Nội dễ có mưa, bao giờ đợt không khí lạnh tiếp theo về miền Bắc?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ở Hà Nội đã khá ẩm rồi và các mô hình đều cho thấy ngày mai sẽ có mưa, nên khả năng chính xác là cao. Dự báo khi nào miền Bắc lại đón không khí lạnh và trời hết ẩm, giảm nhiệt?

Hà Nội đang ấm lên rõ rệt dù trời vẫn nhiều mây. Sáng nay, 16/1, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 19oC, là gần như hết rét rồi. Cùng thời điểm ngày mai, dự báo nhiệt độ tương ứng là 20oC, có thể gọi là lạnh chứ không rét nữa.

Chiều nay Hà Nội rất ấm, nhưng nhiệt độ cảm nhận có thể chênh lệch ở các khu vực khác nhau trong thành phố và tùy vào việc có hửng nắng hay không. Nếu trời hửng nắng, nhiệt độ cảm nhận có thể lên mức 27 - 28oC; còn nếu nhiều mây đến mức không có nắng thì nhiệt độ sẽ ở khoảng 25 - 26oC, đều là ấm lên đáng kể.

temp-jan16-1500.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 16/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ngày mai, 17/1, dự báo là ngày ẩm nhất trong đợt ẩm này, như đã đề cập trong một bản tin trước. Hiện tại, các mô hình lớn (ICON của Đức, ECMWF của châu Âu và GFS của Mỹ) đều dự báo ngày mai Hà Nội có mưa, nhưng chủ yếu là mưa nhỏ, tập trung vào buổi sáng, có thể trên phạm vi hẹp chứ không phải mưa đồng thời toàn thành phố, lượng mưa ít. Dự báo mưa là rất khó chính xác 100% nên sáng mai người dân nếu phải ra ngoài thì cứ mang theo đồ che mưa hoặc áo khoác chống thấm nước.

rain-jan17-am.jpg
Dự báo mưa nhỏ rải rác ở nhiều khu vực tại miền Bắc vào sáng mai, 17/1. Những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong 3 giờ. Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Từ giờ đến đầu tuần sau thì ban ngày ở Hà Nội vẫn ấm. Phải đến khi có đợt không khí lạnh tiếp theo về thì nhiệt độ mới giảm.

Dự báo khoảng đêm 21/1 hoặc sáng 22/1, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tiếp theo. Hiện tại các mô hình chưa thống nhất về mức độ rét trong thời gian đó, nên chưa chắc chắn ở Hà Nội có rét bằng đợt không khí lạnh vừa rồi không. Tuy nhiên, các dự báo cho thấy đợt không khí lạnh tới đây sẽ tương đối ẩm chứ không gây hanh khô nữa.

ft1473.jpg
Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền Bắc #nồm ẩm #bao giờ Hà Nội mưa #Hà Nội có mưa không #bao giờ Hà Nội có không khí lạnh #bao giờ không khí lạnh về #hôm nào Hà Nội mưa #sắp có không khí lạnh chưa #miền Bắc sắp có không khí lạnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục