NewJeans thắng Daesang KGMA 2024, phát biểu lấp lửng tương lai phải đổi tên

HHT - NewJeans vừa có sân khấu hoành tráng tại lễ trao giải Korea Grand Music Awards 2024. Tại đây, nhóm gây chú ý khi bày tỏ lòng biết ơn đối với "mẹ đẻ" Min Hee Jin, ẩn ý về tương lai nhóm giữa cuộc tranh chấp với HYBE.

Tối 16/11, lễ trao giải Korea Grand Music Awards 2024 (KGMA) do tờ Ilgan Sports (Edaily M) tổ chức đã chính thức diễn ra, thu hút dàn sao K-Pop đình đám góp mặt như D.O. (EXO), TVXQ, BIBI, NewJeans, STAYC, (G)I-DLE, Lee Young Ji, Jeon Dong Won (JD1), ZEROBASEONE...

NewJeans đang là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là sau thông tin nhóm đã nộp đơn tuyên bố sẽ chấm dứt hợp đồng độc quyền nếu ban quản lý mới của ADOR không chống lại HYBE cách đây ít ngày. Tại thảm đỏ, các cô gái cho biết đã chuẩn bị sân khấu âm nhạc với chủ đề tự do và giải phóng để dành riêng cho KGMA.

Nhóm đã mang đến phiên bản mới cho các ca khúc Bubble Gum, Right Now, How Sweet, khéo léo phô diễn khả năng thanh nhạc, vũ đạo ấn tượng cùng sự tự tin làm chủ sân khấu sau 2 năm ra mắt.

Sau đó, các cô gái đã lần lượt được xướng tên khi giành chiến thắng hai giải thưởng quan trọng gồm Best Artist và Daesang Grand Artist Award.

Khi lên nhận giải, NewJeans đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ nhân viên của ADOR, người hâm mộ và không quên tri ân cựu CEO Min Hee Jin ngay trên sóng truyền hình.

Haerin chia sẻ: "Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành khi nhận được giải thưởng này. Lý do chúng tôi có thể đứng đây và có vinh dự tuyệt vời này chính là nhờ sự ủng hộ, cổ vũ của mọi người. Xin cảm ơn đội ngũ nhân viên ADOR, những người luôn giúp đỡ chúng tôi và cựu CEO Min Hee Jin. Tất nhiên, cả các Bunnies, những người đã cổ vũ cho chúng tôi hôm nay nữa."

Ngay sau đó, giọng ca Danielle cũng tiếp lời: "Thật khó để diễn tả bằng lời sự cảm kích của chúng tôi đối với tình yêu của các bạn. Các Bunnies, các bạn thật sự là những người hâm mộ tuyệt vời nhất. Chúng tôi yêu các bạn rất nhiều! Chúng tôi cũng vô cùng biết ơn CEO Min Hee Jin, người luôn quan tâm và chăm sóc cho chúng tôi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi một chặng đường thật dài."

Đáng chú ý, ở cuối bài phát biểu, Danielle còn gây xôn xao khi chia sẻ rằng: "Kể cả khi chúng mình không còn là NewJeans nữa thì NewJeans vẫn sẽ luôn tồn tại."

Câu nói này nhanh chóng khiến người hâm mộ hoang mang, đặc biệt trong bối cảnh ngày 13/11, truyền thông Hàn cho biết nhóm đã gửi thông báo chính thức đến công ty quản lý ADOR, tuyên bố sẽ chấm dứt hợp đồng độc quyền nếu các yêu cầu bảo vệ sự nghiệp của họ không được đáp ứng.

Mặc dù tình hình cụ thể vẫn chưa được các bên liên quan làm rõ, NewJeans đứng trước nguy cơ đối mặt với các tranh chấp pháp lý và khoản bồi thường khổng lồ nếu mâu thuẫn với công ty chủ quản không được giải quyết ổn thỏa.

Câu nói của Danielle được cho là lấp lửng về tương lai của khó khăn của nhóm. NewJeans có thể phải đổi tên nếu muốn tiếp tục hoạt động sau khi rời ADOR - HYBE. Các cô gái cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề bản quyền khác như việc sở hữu các bản nhạc đã phát hành...