Ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp, khí chất thanh tao của tiểu công chúa Campuchia

HHT - Đôi mắt Bambi (Bambi eyes) hay còn gọi là mắt nai tập trung tôn lên vẻ đẹp ngây thơ và dịu dàng như một chú nai tơ, với đôi mắt to tròn, lấp lánh, chứa đựng sự mong manh và cần được bảo vệ.

HHT - Lễ trao giải Billboard Women in Music 2025 diễn ra tại California (Mỹ) quy tụ dàn sao đình đám. Đặc biệt, hai đại diện K-Pop là Jennie (BLACKPINK) và aespa nhanh chóng trở thành tâm điểm.

HHT - Cặp đôi chính "Wonderland" Suzy và Park Bo Gum có dịp hội ngộ tại sự kiện Celine. Park Bo Gum bảnh bao, lột xác khỏi hình ảnh trai làng chài Gwan Sik dân dã trong "When Life Gives You Tangerines", Suzy gây thương nhớ với visual trẻ trung.