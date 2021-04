Ngắm toàn cảnh thiết kế trị giá hơn nửa tỉ đồng của CONG TRI được Rosé mặc trong MV "Gone"

HHT - Mẫu váy vedette trong BST của NTK Công Trí được Rosé (BLACKPINK) mặc trong MV "Gone" là một thiết kế vô cùng phức tạp, tỉ mỉ, và có giá trị siêu choáng, nhiều netizen sau khi nhìn giá đã phải cảm thán: Thế này là bằng tiền cái ô tô luôn rồi!

Sau MV On The Ground đánh dấu màn ra mắt solo của Rosé thì mới đây, nữ nghệ sĩ tiếp tục ra mắt MV Gone. Cộng đồng netizen Việt cực kỳ vui mừng khi nhận thấy hai MV đầu tiên trong sự nghiệp solo của Rosé đều có sự xuất hiện của nhà mốt CONG TRI, với hai mẫu đầm gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác.

Nếu trong MV On The Ground, Rosé lựa chọn chiếc đầm đính lông vũ trắng trong suốt thì với MV Gone, Rosé trưng diện mẫu đầm vedette của BST CONG TRI Xuân Hè 2020 Đi Nhặt Hạt Sương Nghiêng, được trình diễn tại New York Fashion Week năm 2019.

Phần lông vũ được thêu đính ngẫu nhiên đã tạo lên một lớp hoa ngọt ngào và nữ tính, giúp tôn lên vẻ đẹp sang trọng và thanh lịch của nữ idol.

Sẽ là không quá lời nếu nói, mẫu đầm CONG TRI trở thành điểm nhấn sáng nhất nhì trong phần phục trang của MV lần này. Được biết, đội ngũ stylist của Rosé đã lựa chọn chiếc đầm này trong cùng thời điểm với mẫu đầm trắng đính lông vũ trong MV On The Ground.

Khi vào website của NTK Công Trí, nhiều người thực sự bàng hoàng khi biết giá trị của mẫu váy này, thiết kế có giá lên tới 26.000 đô la (khoảng 600 triệu đồng), tức là tương đương với giá tiền của một chiếc xe ô tô nhỏ.

Mẫu đầm được thiết kế vô cùng cầu kỳ và tỉ mỉ, phần đuôi váy dài, tương đối đồ sộ với chiếc nơ to phía sau, nhìn giống như cánh bướm…

Còn nhìn từ phía sau lại khiến người ta liên tưởng đến chiếc đuôi của chim công. Mẫu đầm mang đủ 7 sắc màu của cầu vồng, rực rỡ và siêu bắt mắt, tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt cho người mặc. Thiết kế được khen là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo của NTK Công Trí.