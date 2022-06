Ngắm trang phục dân tộc đẹp lộng lẫy của Trân Đài tại Miss International Queen 2022

HHT - Bộ trang phục có tên "Kim Thực", được đánh giá cao bởi sự gọn gàng, thanh thoát và ý nghĩa rất ấn tượng. Với cảm hứng chính từ cây lúa, nhà thiết kế muốn xây dựng một hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng cũng không kém phần sang trọng của người con gái Việt Nam trên sân khấu Miss International Queen 2022.

Kim Thực là bộ trang phục dân tộc được lấy ý tưởng từ cây lúa, con cò, chim hạc và Mặt Trời. Bộ trang phục tái hiện lại cánh đồng lúa Ninh Bình và non sông Việt Nam, tất cả đều được nằm gọn trong một tép lúa vàng.

Ninh Bình là một trong những nơi có cánh đồng lúa đẹp nhất nhì Việt Nam. Nơi đây còn được gọi với cái tên “cánh đồng lúa nghệ thuật” bởi cánh đồng lúa nơi đây mang một nét rất riêng, rất thơ và rất Việt Nam.

Kim Thực có form dáng của chiếc áo dài kết hợp cùng với áo tứ thân, nhà thiết kế mong muốn tạo một nét mới cho trang phục dân tộc. Tông chủ đạo cho trang phục là màu vàng, tượng trưng cho sự phồn thịnh phát triển của đất nước, cho sự nở rộ, xum xuê vụ mùa. Và có thể giới thiệu đến bạn bè quốc tế về ngành nông nghiệp lúa nước của Việt Nam từ bao đời nay.

Tác giả của Kim Thực là NTK Nguyễn Minh Triết, với sự hỗ trợ và giúp sức của NTK Ngô Mạnh Đông Đông. Bộ trang phục được chăm chút tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất. Điểm nhấn của bộ trang phục này là phần vòng phía sau được thiết kế như một hạt lúa lớn, trong đó có Mặt Trời, sông và lúa. Tất cả những hình ảnh đó cộng hưởng lại với nhau tạo nên một bức tranh đồng lúa Ninh Bình được nở ra từ hạt gạo vàng .

Tà áo được làm từ chất liệu lụa tơ tằm kết hợp với lưới, in hình Mặt Trời ở đuôi. Phần cổ áo có họa tiết hình chim hạc. Quần bên trong được may form rộng và phồng, sử dụng chất liệu vải lụa in 3D hoạ tiết trống đồng để trang phục trở nên đặc sắc hơn. Khoác lên bộ trang phục nặng đến 9 kg, Trân Đài sẽ phô diễn hết được vẻ đẹp của người con gái Việt Nam và hình ảnh cây lúa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trân Đài sẽ dự thi hai phần thi phụ Trang phục Dân tộc và Tài năng trong khuôn khổ Miss International Queen vào ngày 20/6/2022 tại Bangkok, Thái Lan.