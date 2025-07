Ngày mai Hà Nội vẫn mưa và giảm nhiệt độ, bao giờ miền Bắc mới hết mưa dông?

HHT - Ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn đang mưa. Dự báo ngày mai Hà Nội vẫn có mưa, có thể mưa to, và nhiệt độ tiếp tục giảm. Đợt mưa kéo dài này ở miền Bắc - khá khác lạ vào thời điểm tháng 6, tháng 7 - bao giờ mới kết thúc?

Mưa lớn diện rộng vẫn đang diễn ra ở miền Bắc. Ở Thủ đô Hà Nội đã có mưa to, với lượng mưa từ 19h hôm qua đến sáng nay, 1/7, ở Thanh Trì là 62,4 mm. Trong cùng khoảng thời gian, lượng mưa ở Thu Lũm (Lai Châu) là 149,6 mm, Bát Xát (Lào Cai) là 90,2 mm…, là những mức mưa to đến rất to, theo ứng dụng Vrain.

Dải mây gây mưa dông rất lớn vẫn đang bao trùm nhiều vùng ở nước ta và cả một số nước Đông Nam Á khác, nên mưa diện rộng ở miền Bắc vẫn tiếp diễn trong hôm nay và ngày mai.

Ngày 2/7, ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung vẫn mưa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ở Hà Nội thì mưa có thể giảm một chút vào ngày mai nhưng vẫn có mưa to rải rác. Nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày 2/7 ở Hà Nội tiếp tục giảm khoảng 2oC nữa, có thể xuống dưới 35oC.

(Lưu ý: Một số bản đồ thời tiết từ các mô hình dự báo quốc tế có thể chưa kịp cập nhật tên địa danh theo đơn vị hành chính mới, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025).

Mưa ở miền Bắc được dự báo giảm dần từ khoảng chiều 3/7, nhưng thời tiết sau đó rất phức tạp. Một số mô hình lớn dự báo rằng miền Bắc chỉ tạm giảm mưa trong 1 - 2 ngày rồi lại tiếp tục mưa diện rộng, dù lượng mưa không bằng đợt mưa hiện tại.

Dù ở nước nào thì dự báo mưa dông vẫn là rất khó vì mưa dông phụ thuộc vào nhiều biến số. Nhưng nhìn chung, trong 2 ngày tới, người dân luôn nên mang theo đồ che mưa khi ra ngoài, có kế hoạch dự phòng khi gặp mưa to bất chợt.

Người dân ở vùng núi và trung du - những nơi đã phải chịu lượng mưa lớn - lưu ý theo dõi hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để giữ an toàn cho con người và tài sản.