Nghi vấn Dua Lipa hẹn hò diễn viên hài Trevor Noah sau khi chia tay em trai Bella Hadid

HHT - Ngôi sao nhạc Pop Dua Lipa cùng nam diễn viên hài Trevor Noah bị bắt gặp tay trong tay trên đường phố. Cặp đôi cũng không ngần ngại thể hiện những cử chỉ thân mật sau bữa tối.

Một người hâm mộ chia sẻ: “Dua Lipa trông thật giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Cả hai ngồi cách xa những người khác trong nhà hàng, Rõ ràng là họ đang yêu nhau vì họ ngồi gần nhau suốt ca bữa ăn. Ăn tối xong, họ cùng nhau rời đi, ôm nhau và trao nhau những cái hôn đầy lãng mạn.”

Trevor Noah là một diễn viên hài, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng người Nam Phi. Anh là ngôi sao trong rất nhiều chương trình hài nổi tiếng như Trevor Noah: The Racist hay The Black Only Comedy Show. Kể từ năm 2015, Trevor Noah là người cầm trịch chương trình truyền hình trào phúng xoay quanh các cuộc đối thoại nổi tiếng của Mỹ - The Daily Show.

Người hâm mộ nghĩ rằng Dua Lipa và Trevor Noah đã nảy sinh tình cảm sau khi gặp nhau vào buổi lễ hậu lễ trao giải Grammys vào tháng 4/2022. Tại buổi lễ trao giải, Trevor Noah xuất hiện với vai trò là MC cho chương trình. Đồng thời, chủ nhân hit Levitating cũng có mặt tại sân khấu để trao giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất cho Olivia Rodrigo.

Vào sáng ngày hôm sau buổi hẹn hò, Dua Lipa xuất hiện trước báo chí tại một địa điểm không cách xa nơi hẹn hò mấy. Cô nàng xuất hiện với phong thái tự tin, ”chanh xả” trong bộ quần áo denim đầy cá tính cùng cặp kính râm.

Trước khi vướng tin đồn hẹn hò với Trevor Noah, Dua Lipa từng có mối tình đẹp với em trai của siêu mẫu Bella Hadid - Anwar Hadid. Cả hai bắt đầu mối quan hệ vào tháng 6/2019. Họ cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau sau khi công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cả hai quyết định chia tay vào tháng 12/2021 sau 2 năm hẹn hò.