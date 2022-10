Phim hay mùa Halloween: Loạt siêu anh hùng Marvel mới xuất hiện trong "Werewolf by Night"

HHT - “Werewolf by Night” - sản phẩm kinh dị của MCU nhân dịp Halloween đã chuẩn bị cập bến. Hãy cùng tìm hiểu về những nhân vật mới sẽ gia nhập thế giới siêu anh hùng này nhé!

Tháng 10 được mệnh danh là “tháng rùng rợn” với ngày cuối cùng của tháng sẽ diễn ra lễ hội Halloween. Không bỏ lỡ cơ hội, Marvel Studios sẽ tung ra một phim ngắn đặc biệt phía màn ảnh nhỏ để giới thiệu tới một nhân vật phản anh hùng mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel: Werewolf by Night.

Không chỉ là phim ngắn đầu tiên của MCU, Werewolf by Night còn là một bộ phim kinh dị gắn cộp mác Marvel. Với gam màu đen trắng, cách dẫn thoại và lối dựng phim đầy hoài cổ, bộ phim sẽ làm sống dậy thể loại kinh dị của những năm 1930 như Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Frankenstein hay Dracula. Và với những hình ảnh được giới thiệu qua trailer, Werewolf by Night có thể "bạo" hơn bất cứ bộ phim MCU nào từng được thực hiện trước đây.

Không chỉ vậy, sự đặc biệt còn nằm ở đạo diễn của bộ phim: Michael Giacchino - nhà soạn nhạc thắng giải Oscars đứng sau những bản nhạc nền của những bộ phim nổi tiếng như Up, Ratatouille, hay của những bộ phim MCU khác như Spider-Man: No Way Home, gần nhất là Thor: Love and Thunder - sẽ thử sức với vai trò “thuyền trưởng” của một bộ phim.

Trong nguyên tác truyện tranh Marvel, vào thế kỷ 18, một người đàn ông mang tên Grigory Russoff đã thất bại trong việc giết Dracula để trả thù cho vợ và bị một nữ người sói phục vụ tên bá tước ma cà rồng cắn phải.

Nhiều thế kỷ sau, cháu nhiều đời của Grigory là Gregory vô tình có được bản sao của cuốn sách tà thuật Darkhold và kích hoạt lời nguyền đã ăn sâu trong dòng máu nhà Russoff, khiến con trai ông là Jacob - còn có tên khác là Jack Russell - trở thành “Người Sói Lúc Nửa Đêm”. Werewolf by Night là một thành viên của đội Midnight Sons cùng với Doctor Strange, nhưng cũng không ít lần hục hặc với Iron Man và Moon Knight.

Elsa Bloodstone là con gái của thợ săn quái vật bất tử Ulysses Bloodstone. Lớn lên dưới sự hà khắc của cha, Elsa đã sớm hình thành khả năng chiến đấu với mọi loại quái vật ngay từ khi chỉ mới là một đứa bé. Không chỉ cận chiến cực tốt, cô còn thừa hưởng một số khả năng của cha - vốn đến từ một viên thiên thạch tên Bloodgem - như sức mạnh vật lý tăng cường, khả năng tái sinh và miễn nhiễm với vết cắn của ma cà rồng. Ngoài ra, Elsa Bloodstone còn góp nhiều vai trò tại trận địa Battleworld trong sự kiện Đa vũ trụ Secret Wars mà bộ phim Avengers 6 có thể đưa tới trong năm 2025.

Và không đâu xa, ngay tại trailer, xác chết được điều khiển như một con rối với câu nói “Chúc may mắn. Ta sẽ mục ruỗng vì các ngươi” chính là Ulysses Bloodstone.

Xuất hiện thấp thoáng trong trailer, Man-Thing sẽ là quái vật thứ hai trong phim theo sau “Người Sói”. Tiến sĩ ngành Hóa Sinh Ted Sallis là người tái tạo huyết thanh Siêu Chiến Binh của Captain America. Gã đã tiêm mẫu huyết thanh vào cơ thể để nó không rơi vào tay kẻ thù trong khi chạy trốn. Tại chốn đầm lầy nơi Ted tử nạn, một thứ năng lượng ma thuật đã tái sinh thi thể mang huyết thanh Siêu Chiến Binh của gã, biến gã thành một quái vật đầm lầy với vẻ ngoài gớm guốc. Man-Thing cũng đã từng tham gia bảo vệ Trái Đất trước cuộc xâm lăng của Dormammu - kẻ thù của Doctor Strange. Ngoài ra, đầm lầy nơi gã sinh sống còn là một cổng Đa vũ trụ mang tên Nexus.

Nhắc đến “nexus”, hẳn sẽ phải nhắc tới tổ chức cảnh sát thời gian TVA, vì đây chính là tên gọi của các nhánh thực tại thoát ly khỏi vũ trụ 616 mà mùa Loki đầu tiên đã giải thích. Với sự xuất hiện của lính TVA bị Werewolf by Night “phanh thây” không thương tiếc, rõ ràng tập phim đặc biệt này có liên quan đến chủ đề Đa vũ trụ Marvel.

Với sự thể hiện của hai ngôi sao Gael García Bernal và Laura Donnelly trong vai chính, hãy cùng chờ xem Werewolf by Night sẽ đưa MCU đi đến đâu.