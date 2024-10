Nghi vấn G-Dragon BIGBANG "thả thính" track list trong album mới ở MV "POWER"

HHT - "POWER" được quay dạng one-shot, MV đóng hộp nhưng bối cảnh dựng lại không hề đơn điệu, mà dường như hàm chứa nhiều ẩn ý.

Không chỉ lời rap mà MV của POWER cũng ẩn ý về việc những lời bàn tán của dư luận, truyền thông nhắm vào G-Dragon. Ở cảnh có set quay là khoang tàu, người hâm mộ để ý bản đồ của tuyến metro có danh sách ga dừng chứa những cái tên ngẫu nhiên, trong đó có tên bài hát - POWER.

Các fan nghi ngờ đây có thể là ẩn ý về track list (danh sách các bài hát) nằm trong album mới của trưởng nhóm BIGBANG. Trong chương trình You Quiz On The Block, G-Dragon đã nói về mong muốn và cố gắng ra nhạc trong năm nay vì là năm Thìn (Rồng - giống với tên của anh). Truyền thông Hàn cũng nhiều lần tiết lộ "Anh Long" GD đã đi tới những bước cuối cùng trong việc hoàn thiện album.

Dựa vào tấm bản đồ trích từ MV, người hâm mộ suy đoán album sẽ có 8 bài, gồm: HOME SWEET HOME, I BELONG TO YOU, TAKE ME, POWER, TOO BAD, Boniana (phiên âm tạm thời), DRAMA, GYORO-DROP.

8 là con số được coi như đại diện cho G-Dragon. Vì anh sinh ngày 18/8/1988. Con số 88 xuất hiện trong MV. Và khả năng album có 8 bài hát như cách G-Dragon tăng thêm dấu ấn cá nhân cũng là một suy đoán có lý. Không biết trùng hợp hay phía nam rapper cố ý, nếu tính từ thời điểm phát hành album Kwon Ji Yong tới nay, người hâm mộ đã chờ tới 88 tháng để được thấy anh trở lại đường đua âm nhạc.

Số người mong chờ G-Dragon nhiều tới mức có thể thấy ở lượt truy cập xem MV POWER. Khi sau 1 tiếng, số lượt xem bị "đóng băng" chưa qua nổi 5.000, trong khi lượt thích đã vượt 160K. POWER ra mắt ở hạng 2 bảng xếp hạng Melon, hạng 2 Genie và hạng 1 Bugs, thành tích cực tốt, chứng minh danh xưng "ông hoàng K-Pop" của G-Dragon vẫn chưa phải dĩ vãng.