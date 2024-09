Ngô Cẩn Ngôn - Tô Nghiêu kết hôn, "thuyền" với Hứa Khải, Vương Tinh Việt chìm

HHT - Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu cùng bất ngờ công khai hình ảnh đăng ký kết hôn. Cả hai từng hợp tác trong "Diên Hi Công Lược".

Ngày 13/9, Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu khiến Weibo "dậy sóng" khi đồng loạt đăng hình ảnh nhận giấy chứng nhận kết hôn. Từ khóa liên quan ngay lập tức chiếm Top 1 tìm kiếm (Hot Search) mục chung lẫn mục Giải trí của Weibo.

Ngô Cẩn Ngôn hạnh phúc chia sẻ: "Hôm nay lĩnh chứng @Hồng Nghiêu"

Hồng Nghiêu viết: "Hôm nay nhận giấy chứng nhận kết hôn @Ngô Cẩn Ngôn"

Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu đều là hai nghệ sĩ trực thuộc công ty Hoan Ngu Ảnh Thị do Vu Chính đứng đầu, từng hợp tác qua 2 bộ phim truyền hình đình đám là Diên Hi Công Lược và Hạo Lan Truyện. Trong Diên Hi Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn đảm nhiệm vai nữ chính Ngụy Anh Lạc, Hồng Nghiêu vào vai Hoằng Trú - "bad boy" của Tử Cấm Thành. Cả hai trong phim không có tuyến tình cảm, thậm chí là ở 2 phe đối nghịch.

Thông tin này khiến fan lẫn cư dân mạng bất ngờ nhưng cũng không quên chúc mừng cho cặp đôi. Trước đó, màn hợp tác ăn ý giữa Ngô Cẩn Ngôn và "nam thần thế hệ mới" Vương Tinh Việt trong Mặc Vũ Vân Gian nhận được lượng fan couple đông đảo mong muốn 2 người "phim giả tình thật". Nhưng hiện tại, "thuyền" này đã chìm. Những chiếc thuyền cũ nổi tiếng của Ngô Cẩn Ngôn với bạn diễn nam khác như "Phó Hằng" Hứa Khải, "Càn Long" Nhiếp Viễn cũng chính thức "về bờ".