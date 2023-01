Ngọc Diệp - "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung Ương 2022: Nhỏ tuổi nhất, thành tích "không phải dạng vừa"

HHT - Ngọc Diệp từng e ngại, không đủ tự tin để nộp hồ sơ xét duyệt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Khi nhận tin có tên của mình trong danh sách được trao tặng, cô bạn đã bật khóc trong bất ngờ và niềm hạnh phúc vỡ òa.

Nguyễn Thị Ngọc Diệp sinh năm 2003, đang theo học khoa Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Assumption - ABAC (Thái Lan). Cô bạn là một trong 8 sinh viên đang học tập tại nước ngoài nhận được danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương 2022 và cũng là sinh viên nhỏ tuổi nhất được trao danh hiệu này.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Ngọc Diệp cho biết bản thân vừa bất ngờ vừa hạnh phúc khi được gọi tên trong danh sách 85 sinh viên nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt": "Mình đã rất bất ngờ, vui mừng và bật khóc trong sự hạnh phúc. Đây là giải thưởng mà mình đã ngưỡng mộ và mong ước có thể đạt được từ khi còn là cô học sinh cấp 3".

Ngọc Diệp tiết lộ ban đầu, cô chưa có đủ tự tin để tham gia. Nhưng nhận được sự khích lệ từ các anh chị trong Hội Sinh viên Việt Nam Thái Lan, Ngọc Diệp đã mạnh dạn nộp hồ sơ: "Vì mình mới chỉ là cô sinh viên năm nhất, không có thành tích quá nổi trội. Mình biết được các bạn, các anh chị sinh viên Việt Nam mình rất xuất sắc nên tỉ lệ mình được chọn để vinh danh là rất thấp".

Cô bạn 2K3 này hiện đang là thành viên Ban chấp hành khoa Quản trị Kinh doanh của trường, năng nổ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và là gương mặt đại diện tham gia nhiều chương trình lớn. Ngọc Diệp cũng là thành viên tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận AISEC AU Thailand, là đồng sáng lập dự án "The Wanderlust" - giao lưu văn hóa các nước trên thế giới cho học sinh - sinh viên Việt Nam.

Ngọc Diệp từng đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan phát biểu cảm nghĩ trong chương trình gặp gỡ Nguyên bí thư Trung ương Đảng, nguyên phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; đại diện du học sinh - sinh viên Việt Nam tại Thái Lan tham dự chương trình Get Together for Thailand - Vietnam friendship 2022. Hiện tại, cô bạn này đang tham gia dự án gây quỹ ủng hộ người nghèo tại Thái Lan.

Thành tích học tập của Ngọc Diệp cũng "không phải dạng vừa" khi cô bạn từng nhận được giải thưởng Honours Academic kỳ 2/2021 tại trường ABAC. Tiết lộ với Hoa Học Trò Online, Ngọc Diệp bộc bạch bản thân cũng có chút áp lực khi phải cân bằng giữa việc làm tốt nhiệm vụ học tập và tham gia các hoạt động, dự án cộng đồng.

"Vì chương trình học ở trường mình khá nặng, bài tập và các kỳ thi rất khó. Muốn đạt được kết quả cao nhất thì buộc mình phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Vì trường mình không có học bổng đầu vào cho ngành học bằng tiếng Anh, vậy nên em luôn phấn đấu để có thể giành được học bổng cho sinh viên xuất sắc ở trường để đỡ học phí cho chị gái", Ngọc Diệp tiết lộ.

Niềm hạnh phúc khi được đóng góp cho xã hội, nụ cười và những cái ôm, ấm áp của bà con sau khi nhận được hỗ trợ là động lực để nữ sinh 2K3 này vượt qua mọi mệt mỏi, khó khăn trong công tác tình nguyện. "Đặc biệt mẹ, chị gái và gia đình luôn là động lực to lớn nhất để mình trở nên mạnh mẽ và vượt qua những thử thách", Ngọc Diệp chia sẻ thêm.

Ngọc Diệp hiện đang học tập tại Thái Lan và sắp tới sẽ là cái Tết thứ hai mà cô bạn phải ăn Tết xa nhà. Nỗi nhớ nhà là điều không thể tránh khỏi với nàng du học sinh Thái: "Năm nay, Tết lại vào đúng dịp thi giữa kỳ, nên mình lại càng buồn và tủi thân hơn". Bên cạnh gia đình, thầy cô và bạn bè là những người mà Ngọc Diệp mong nhớ nhất, và không thể thiếu... đồ ăn Việt:

"Mình may mắn được mọi người ủng hộ và bên cạnh những lúc khó khăn nhất, nên chỉ muốn được nghỉ để về gặp mọi người. Mình nhớ đồ ăn Việt lắm. Dù Thái Lan cũng là thiên đường ẩm thực nhưng đồ ăn đường phố hay thôn quê Việt Nam mình vẫn không đâu có thể thay thế được. Ở Thái Lan, mình cũng ăn món Việt rồi, nhưng hương vị không như quê nhà mình".

Ngọc Diệp từng gặp không ít trở ngại trong hành trình du học. Gửi lời khuyên cho các "hậu bối" mong ước học tập tại xứ sở Chùa Vàng, cô bạn cho biết mỗi người nên xác định ngành và ngôn ngữ học trước khi chọn trường, nghiên cứu kĩ yêu cầu của nhà trường để chuẩn bị hồ sơ, chú ý thời gian nhập học. Cuối cùng là "bỏ túi" một số mẫu câu giao tiếp cơ bản khi chưa thạo tiếng và tìm hiểu trước văn hóa quốc gia để tăng độ tự tin.