Ngọc Minh Trà Cốt: Hầu Minh Hạo - Na Trát "búng ra chemistry", gồng nhưng hợp vai

HHTO - Nội dung của "Ngọc Minh Trà Cốt" cuốn hút ngay từ những tập đầu. Diễn xuất dàn chính - phụ đều có khuyết điểm nhưng không đến mức "cay mắt" và được bù đắp bằng xây dựng nhân vật hay ho.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Ngọc Minh Trà Cốt đẩy ra lượng thông tin lớn trong 4 tập đầu khi không chỉ tạo liên kết cho hai nhân vật chính mà còn nới rộng dần mạng lưới vai phụ tạo đòn bẩy. Mạch khởi đầu chặt chẽ, gợi ra tình tiết đấu đá ở cả nội bộ phủ Vinh và uẩn khúc nơi quan trường từ vụ án đẩy Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo) vào cửa tử.

Giang Lai vừa nhậm chức huyện lệnh phá được vụ án dân nữ mất tích hàng loạt. Bề ngoài là quan huyện nhỏ nhưng thực chất, chàng nhận nhiệm vụ giám sát quan lại thay vua. Làm nhiệm vụ bất chấp quyền thế khiến Giang Lai bị ép nhận điều tra án oan cũ của họ Vệ. Trong quá trình lần theo manh mối, chàng bị kẻ hầu là gian tế bày kế ám sát.

Trong lúc chạy trốn rơi xuống vực, Giang Lai đập đầu mất trí nhớ, được Vinh Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát) cứu mạng. Nàng có ấn tượng tốt với chàng trong lần trà trộn điều tra vụ nữ tử trồng trà bị bắt, nhưng cũng "gai mắt" sau lần Giang Lai cho người bao vây phủ Vinh để điều tra vụ án Vệ gia. Sau khi biết quan lại cố ý dàn xếp cái chết của Giang Lai, nàng gạt bỏ dần hoài nghi, quyết định giữ chàng ở Vinh phủ.

Nếu từng e dè "phản ứng hóa học" của Hầu Minh Hạo và Cổ Lực Na Trát sẽ lạnh ngắt vì chênh lệch tuổi tác, thì khán giả có thể tạm yên tâm vì cặp đôi này hòa hợp tốt hơn kì vọng. Tương tác giữa đại tiểu thư và "hồng hài nhi" chăn ngựa của cô ấy bén lửa từ tập 3. Xây dựng cả hai bước đầu thăm dò, vừa che giấu mục đích thật của mình vừa hỗ trợ nhau góp phần thúc đẩy chemistry và tăng lực hút cho cặp đôi chính.

Thiết lập nhân vật lôi cuốn cũng là điểm cộng lớn bù đắp kỹ năng diễn xuất chưa vẹn toàn của 2 ngôi sao. Cách diễn của Hầu Minh Hạo ở giai đoạn Lục Giang Lai còn là huyện lệnh không khác so với những bộ cổ trang trước. Một vài đoạn bị cứng khi tỏ ra lạnh lùng, uy nghiêm. Lục Giang Lai mất trí nhớ nhưng không ngốc. Cốt "trà", "cáo đội lốt thỏ" của chàng giúp tạo nên sức hút mới cho Hầu Minh Hạo. Anh làm chưa tới biểu cảm dò xét sâu thẳm của Giang Lai nhưng nét "nũng nịu" đại tiểu thư lại dễ chịu, thấy thương.

Cổ Lực Na Trát chưa từng được đánh giá cao diễn xuất. Kỹ năng của cô cũng chưa đủ đột phá ở những tập đầu của Ngọc Minh Trà Cốt. Tuy nhiên, "cái đơ" và gồng của Na Trát lại hợp với sự lạnh lùng và vẻ tôn nghiêm quyết đoán của Vinh Thiện Bảo. Nàng sát phạt thẳng tay, là gia chủ tương lai gánh trên vai kì vọng của tổ mẫu và cả nỗi cô độc được sinh ra từ sự đố kị của tỉ muội.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến nhan sắc chấn động của Cổ Lực Na Trát. Cô nổi bật trong bất cứ khung hình nào mình xuất hiện. "Không cần quần chúng tung hô, nhìn thôi cũng biết là đại mĩ nhân", "Na Trát trong phim này đẹp khủng khiếp, đẹp đến mức cái đoạn nam phụ định đi tu mà gặp cổ là muốn về lại cõi trần tôi thấy cũng không lố"... - khán giả bình luận.

Dàn nam - nữ phụ của Ngọc Minh Trà Cốt cũng long linh, lung linh. Những tập đầu mới chỉ khái quát tính cách và mối quan hệ nhân vật, diễn xuất của đa số đều đủ dùng. Ngoài ra, điểm đáng khen của tác phẩm này phải nhắc đến quay dựng, đầu tư bối cảnh, phục trang mãn nhãn. Vốn dĩ, khán giả không đặt nhiều kì vọng vào phần nhìn vì định kiến về thẩm mĩ của Vu Chính - ông chủ của Hoan Ngu Ảnh Thị, đơn vị sản xuất phim, nên phản ứng càng "wow hơn".



Nói chung, Ngọc Minh Trà Cốt đáng để chờ đợi. Với phong độ hiện tại, tựa phim này hoàn toàn có thể là một hắc mã trong thời gian tới.