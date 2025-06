Ngôi sao “La La Land” Ryan Gosling sẽ trở thành Black Panther mới của MCU?

HHT - Thông tin ngôi sao Ryan Gosling của “La La Land” sẽ trở thành Black Panther mới của MCU đang gây chấn động khắp các nền tảng MXH.

Các fan của MCU được một phen rung chuyển bởi có thông tin cho rằng nam diễn viên Ryan Gosling sẽ gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel với một vai siêu anh hùng vừa quen vừa lạ. Có thể ngôi sao của La La Land sẽ khoác lên mình bộ giáp làm từ Vibranium và trở thành Black Panther - Chiến Binh Báo Đen mới.

Suy đoán này bắt đầu sục sôi sau khi ấn phẩm truyện tranh Marvel Knights: The World To Come Vol.1 ra mắt. Trong tập truyện này, ở trang cuối, một Black Panther mới tháo mặt nạ và các fan sửng sốt khi người đó lộ diện. Không phải Shuri, không phải M’Baku, không phải một chiến binh da màu nào của Wakanda. Đó là một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh và da trắng.

Danh tính của Black Panther mới này được hé lộ là Ketema. Anh là con trai của Monica Lynne - tình cũ của T’Challa. Theo truyện tranh, có nhiều thông tin suy đoán rằng anh không phải là con ruột của T’Challa mà là con của Monica Lynne với người tình trước. Nhưng Ketema đang nhắm đến ngai vàng của Wakanda.

Từ lâu, tài tử Ryan Gosling đã được các fan kêu gọi gia nhập MCU. Chính nam diễn viên, trong một cuộc phỏng vấn, cũng từng thể hiện sự hứng thú với vai Johnny Blaze, hay còn gọi là Ghost Rider - linh hồn báo thù cưỡi môtô cháy rực. Ngay cả Kevin Feige - người đứng đầu Marvel Studios - cũng từng tiết lộ ông rất muốn mời Ryan Gosling gia nhập đại gia đình siêu anh hùng.

Với tập truyện tranh Marvel Knights: The World To Come Vol.1, với ngoại hình của Black Panther mới trông giống với Ryan Gosling, nhiều đồn đoán cho rằng nam diễn viên sẽ không trở thành Ghost Rider mà là Chiến Binh Báo Đen với phiên bản khác hoàn toàn. Trong quá khứ, Marvel Comics cũng đã từng thay đổi ngoại hình của các nhân vật truyện tranh, như họ đã thay đổi Star-Lord để giống với Chris Pratt (nam diễn viên thủ vai này trên phim) trong Guardians of The Galaxy.

Thậm chí, các suy đoán còn cho rằng Black Panther của Ryan Gosling sẽ xuất hiện trong bom tấn Avengers: Doomsday chứ không phải là Black Panther 3. Anh sẽ là Chiến Binh Báo Đen đến từ một vũ trụ khác. Giả thuyết này cũng khá hợp lý khi MCU hiện tại đã mở rộng đa vũ trụ qua một số phim như Spider-Man: No Way Home (2021), Doctor Strange in The Multiverse of Madness (2022)...

Hiện tại, tất cả chỉ mới là đồn đoán và Marvel Studios chưa công bố bất cứ tin tức nào về việc Ryan Gosling sẽ gia nhập MCU. Thông tin về bom tấn Avengers: Doomsday cũng được tiết lộ rất ít. Riêng Black Panther 3, phim chưa được xác nhận chính thức sẽ tiến hành, nhưng rất có hy vọng sẽ được tiếp tục.

Dù lạc quan cho rằng Black Panther 3 sẽ được triển khai thực hiện trong tương lai, nhưng nhiều fan bi quan rằng có lẽ sẽ không thể quá sớm. Trước việc một số phim trở thành thất bại phòng vé, gần nhất là Captain America: Brave New World và Thunderbolts*, MCU sẽ cần xem lại “công thức” làm phim siêu anh hùng cũng như sắp xếp lại kế hoạch cho các dự án trong tương lai.

Trong năm 2025 này, MCU chỉ còn một phim siêu anh hùng ra rạp là Fantastic Four: The First Steps, phát hành vào ngày 25/7. Ngoài ra, loạt phim Ironheart sẽ bắt đầu lên sóng vào ngày 24/6 trên Disney+, kể về Riri Williams - thiên tài trẻ tuổi kế thừa di sản của Iron Man.