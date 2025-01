Ngũ Phúc Lâm Môn tập 11, 12: "Hồng hài nhi" của Thọ Hoa nhận quả đắng vì lạnh nhạt

HHT - Tập mới nhất của "Ngũ Phúc Lâm Môn" tập trung vào hôn nhân của Lệ đại nương tử - Thọ Hoa. Đỗ Ngưỡng Hi phải hối hận vì tính cao ngạo và thái độ lạnh nhạt của mình dành cho phu nhân.

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tập 11 của Ngũ Phúc Lâm Môn, Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất) đỗ thám hoa, được bao nhà quyền thế muốn "cướp" về làm con rể. Nhưng chàng nghe lời mẹ, phải trả ơn cưu mang của Lệ gia nên lập tức thành hôn với đại nương tử - Lệ Thọ Hoa (Lưu Tá Ninh).

Ngưỡng Hi có tài có chí, tự tôn cao. Chàng biết Lệ phu nhân có toan tính nên mới cho chàng ở lại căn nhà bên cạnh học hành. Lại thêm chuyện Lệ gia chủ ý đổi tân nương tử Khang Ninh thành Thọ Hoa, nhất quyết không hủy hôn sự với Đỗ gia để một lúc có được hai chàng rể lẫy lừng Biện Kinh, trong lòng Ngưỡng Hi nảy sinh định kiến, bất mãn.

Đêm tân hôn, Đỗ thám hoa không vén khăn trùm đầu cho tân nương, bỏ qua hết thủ tục động phòng, tự trải chăn gối ở một góc nằm ngủ. Liên miên mấy ngày sau, Ngưỡng Hi đi tới chùa Hưng Quốc bàn chuyện, không nhìn mặt phu nhân lấy một lần. Lệ Thọ Hoa buồn, nhưng nàng nhẫn nhịn, không chút hờn dỗi, trách cứ mà lo chu toàn phận dâu con với Đỗ phu nhân. Nàng lại săn sóc tận tình cho Tang lang quân - chí cốt, cũng là con nuôi của Đỗ gia.

Dù Thọ Hoa dặn dò, nhưng tì nữ không thể chịu được sự hờ hững, bất nghĩa của Đỗ Ngưỡng Hi dành cho đại nương tử, nên đã mách lại với Lệ phu nhân. Cả nhà muốn tới thẳng chùa Hưng Quốc để gặp Đỗ thám hoa làm cho ra nhẽ, liền bị Thọ Hoa ngăn lại, nhẹ nhàng khuyên răn mọi người để nàng tự giải quyết. Nhằm giúp tỷ tỷ, nhị nương và tam nương về "đe dọa" chồng phải vào cuộc.

Sài An (Vương Tinh Việt) và Phạm Lương Hán (Hoàng Thánh Trì) đành phải kéo Đỗ Ngưỡng Hi tới Phan Lâu đàm đạo. Nhưng thám hoa quá cố chấp, Sài An phải dùng vũ lực, bịt miệng, kéo tay lôi Ngưỡng Hi về nhà. Chàng vào phòng thì không thấy Thọ Hoa, chỉ thấy tranh và thơ nàng viết, lập tức "đứng hình 5 giây" vì tài nghệ của nàng.

Đỗ Ngưỡng Hi tới thăm Tang lang quân, bất ngờ thấy phòng ốc tinh tươm, nước nóng có sẵn. Lúc này, Lệ Thọ Hoa bước vào, mang theo canh giải rượu. Biết nàng đã hết lòng săn sóc mẹ và tri kỷ khi chàng đang "giận lẫy" rời nhà, lại nhận ra chính nàng là người chăm lo cho mình lúc lạnh cóng, có tài lẫn sắc, Đỗ Ngưỡng Hi liền động lòng.

Chàng chủ động bắt chuyện, khen ngợi tài thi họa của nàng. Nhưng Lệ Thọ Hoa chỉ nhẹ nhàng hưởng ứng, sau đó thu xếp gối chăn để Ngưỡng Hi ngủ riêng như đêm tân hôn, nửa đêm, lấy cớ bị bệnh đuổi chàng ra khỏi phòng. Biết mình đã phạm sai lầm lớn, Đỗ Ngưỡng Hi bèn đi gặp Lương Hán và Sài An để lập "liên minh con rể Lệ gia", bàn kế sách lấy lòng phu nhân.

Sài lang quân nghĩ ra cách để Đỗ thám hoa viết thơ ngỏ ý. Lệ Thọ Hoa đáp lại bằng một tờ giấy trắng khiến ba chàng rể "xịt keo". Ngưỡng Hi bèn nhớ tới một chuyện cổ, gửi lại một lá thư trút hết tâm tình. Tưởng rằng như vậy có thể khiến Thọ Hoa tha thứ, những tối đó, Ngưỡng Hi vẫn phải ngủ ngoài.

Cuối tập 11, một nhân vật mới xuất hiện khiến quan hệ giữa Đỗ Ngưỡng Hi và Thọ Hoa thêm phức tạp. Nghiêm Tử Mỹ bênh vực khi thám hoa bị thư sinh khác dèm pha. Sau đó, hắn lại bóng gió đang tìm ý trung nhân đã hẹn thề bên nhau ở Biện Kinh. Tất cả miêu tả đều khớp với Lệ Thọ Hoa.

Ngưỡng Hi cũng không để cảm xúc che mờ lí trí, chàng lại họp hội con rể Lệ gia, để Sài An và Lương Hán làm chứng. Chàng không vội tin lời của Nghiêm Tử Mỹ nhưng sẽ điều tra tới cùng. Ngưỡng Hi mê tài sắc của Thọ Hoa nhưng cũng rất chiếm hữu, độc đoán. Với chàng, phu thê phải răng long đầu bạc, sống chết có nhau, chàng không cho phép vợ của mình có tư tình, có lòng riêng mà còn gả cho chàng.

Trailer tập 12 cho thấy mẹ con Lệ gia cũng vào cuộc. Bà cũng quyết không để yên nếu con gái làm sai. Nhưng Thọ Hoa không hề có tình cảm với Nghiêm Tử Mỹ. Hắn đơn phương, đặt điều. Dự đoán, Đỗ Ngưỡng Hi cũng sớm điều tra ra. Nhưng trước đó, chàng cũng làm một phen náo loạn khi trách mắng, đập đồ trong phòng. Đoạn nhá hàng tập mới có cảnh chàng giơ tay như trực "tác động vật lý" Thọ Hoa.

Tuy nhiên, trong trailer giới thiệu cặp đôi trước khi Ngũ Phúc Lâm Môn chiếu, Ngưỡng Hi tát chính mình. Vì rắc rối qua này mà Lệ Thọ Hoa lại càng giận phu quân bởi chàng luôn tự suy đoán, quyết định mọi chuyện, hành xử vì bản thân mà chẳng nghĩ cho nàng. "Xin tỷ tỷ thương ta" - câu thoại này có lẽ sớm xuất hiện khi Đỗ thám hoa phải quỳ xin sự tha thứ của phu nhân trong khoảng 2 tập tới.

Ngũ Phúc Lâm Môn gồm 36 tập, khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix.