Ngũ Phúc Lâm Môn tập 13, 14, 15: Ngưỡng Hi giải đề lấy lòng "tỷ tỷ" Thọ Hoa

HHT - Đỗ Ngưỡng Hi tâm cơ gặp ngay Lệ Thọ Hoa cũng tầm cỡ. Chàng lên kế hoạch dò xét thê tử lẫn bắt kẻ gian thành công, thì nàng cũng không vội tha thứ mà "chơi chiêu" để thử lòng phu quân.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Ở tập 13 của Ngũ Phúc Lâm Môn, sau khi xử lý xong Nghiêm Tử Mỹ, Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất) đưa Lệ Thọ Hoa (Lưu Tá Ninh) về. Chàng chủ động mang chăn gối về giường chung, nhưng nhận lại là thư hòa ly từ phu nhân. Ngưỡng Hi bất ngờ không hiểu chuyện gì, chàng liền cúi đầu nghe Thọ Hoa giải thích.

Lệ Thọ Hoa nói ra 3 mục đích của Đỗ thám hoa khi chàng lên vở kịch bắt Nghiêm Tử Mỹ, chuẩn chỉ như thể đọc được tâm ý chàng. Đỗ Ngưỡng Hi bèn ra chiêu "nịnh vợ", nhận sai, "xin tỷ tỷ thương ta" khiến đại nương tử cũng bất ngờ. Nhưng nàng không vội làm hòa, mà dành nguyên một tối cùng Ngưỡng Hi thảo luận sách. Dùng lý do chồng trước từng dặn dò nàng phải tái giá với một người tài hoa hơn chàng, Lệ Thọ Hoa buộc Đỗ lang quân phải "giải đề", thì nàng mới toàn tâm toàn ý tha thứ, trao gửi chân tình cho Ngưỡng Hi.

Đỗ thám hoa mừng rơn vì nhờ tối đó, chàng biết được đại nương tử là người ra vế đối ở hội thơ của Tứ Phúc Trai - câu đối mà cả chàng và Tam lang phải ngả mũ khen ngợi, nhớ thương. Ngưỡng Hi vui vì Thọ Hoa là phu nhân kết tóc tới như định mệnh trời ban mà chàng ngóng chờ, nhưng cũng hoang mang vì không rõ "đề bài" nàng ra là gì.

Còn đang bối rối chưa xong, thì Đỗ thám hoa lại nhận tin nam nhân khắp Biện Kinh cả gan lấy đại nương tử làm "vật cược" - ai "cưa đổ" phu nhân thám hoa thanh khiết, tài trí sẽ thắng 30 lượng vàng. Sài An (Vương Tinh Việt), Ngưỡng Hi hay tỷ muội Lệ gia, tuy không bàn bạc chung nhưng đều đoán rằng sự việc này có thể liên quan tới Nghiêm Tử Mỹ. Họ chỉ bắt hắn đánh một trận, rồi ném đi, không làm to chuyện vì hắn cũng đỗ tiến sĩ, mang sự việc lên công đường sẽ buộc Thọ Hoa phải ra đối chứng, xui rủi sẽ nhận thêm điều tiếng xấu nếu Nghiêm Tử Mỹ lật lọng, cố chấp đưa lời khai giả, bôi nhọ nàng.

Đại nương tử biết mình trở thành vật phẩm cá cược, nhìn qua thì là khen ngợi nàng tài đức nhưng thực chất là mưu hiểm bôi nhọ danh dự của nàng và Đỗ gia. Trong khi tỷ muội sốt ruột, thì Lệ Thọ Hoa điềm tĩnh, quyết tâm không nhờ phu quân ra mặt, nàng nghĩ sẵn kế hoạch, cùng chị em lên kế hoạch, dụ tất cả những kẻ háo sắc, hám danh kia tới nhà vào Tết Đoan Ngọ.

Cả nhà giả vờ uống say để bọn chúng không phòng bị. Chỉ chờ tới khi tất cả đã vào tròng, Xuân Lai khóa cửa ngoài, hô lớn có trộm để những gã đàn ông xấu xa kia hoảng sợ mà trèo tường ra. Lúc này, cả bọn ngã nhào vào thùng nước hoặc nhảy trúng đinh mà Phạm Lương Hàn (Hoàng Thánh Trì) đã bày sẵn. Hàng xóm thấy động tĩnh bèn chạy ra bắt tại trận. Lệ phu nhân cùng 5 con gái bước ra, vừa bắt gọn "băng trộm" vừa giúp Thọ Hoa thoát "kiếp nạn" bị vu oan qua lại với nam nhân lúc nửa đêm.

Nói tới Đỗ Ngưỡng Hi, chàng tức "sôi máu", cũng sốt ruột lo lắng cho phu nhân nhưng cũng tin tài trí của nàng có thể xử lý và vẫn... "sĩ diện" . Thám hoa cố nhịn mà lòng thấp thỏm, ngày ngày mượn tầng 2 Phan Lâu của "em rể" để "nhìn lén". Tâm tư của Ngưỡng Hi, Sài An nhìn thấu, sơ hở là trêu chọc.

Tết Đoan Ngọ, Lệ phu nhân gọi các con gái mở tiệc khiến rể cả và rể ba phải ngồi đánh cờ "giết thời gian", Đỗ thám hoa cảm thấy thiếu thiếu khi đáng ra rể hai - Lương Hán cũng phải cô đơn như mình. Ngưỡng Hi lập tức thấy "có điềm", bèn vội chạy tới nhà họ Lệ, đúng lúc Lệ gia đã tóm gọn "đám trộm" kia, thuận thế nhờ hàng xóm trừng phạt thật nặng.

Việc Đỗ thám hoa "án binh bất động" tới phút cuối mới ra mặt cũng coi như một nước đi thông minh. Trước khi trở vào chăm sóc mẹ chồng, Thọ Hoa đã ra đề bài đầu tiên cho Ngưỡng Hi, khép lại tập 13.

Theo trailer tập 14 của Ngũ Phúc Lâm Môn, đại nương tử sẽ còn ra tiếp một đề bài khác - yêu cầu chàng vớt chiếc quạt mà nàng đã ném xuống sông. Đỗ Ngưỡng Hi lại hiểu lầm phu nhân còn nhớ chồng trước khi thấy nàng may giày cho ngày giỗ. Nhưng cuối đoạn nhá hàng là nụ hôn trán của Thọ Hoa dành cho phu quân, báo hiệu tập này sẽ giải quyết xong những khúc mắc, thử thách của cặp đôi chị cả.

Sóng gió lớn hơn sẽ ập tới trong tập 15 Ngũ Phúc Lâm Môn, người góp gió chính là Thôi phu nhân - hàng xóm đã đặt điều xấu về Thọ Hoa. Bà ta muốn vu khống cho Lệ gia vào một vụ án mạng. Nhưng chắc chắn Thôi phu nhân không phải kẻ chủ mưu thực sự. Không xuất hiện trong trailer, nhưng dự đoán, "rể tư tương lai" của Lệ gia sẽ lộ diện từ tập này. Thẩm Huệ Chiếu (Lương Vĩnh Kỳ) có thể sẽ giúp nhà họ Lệ minh oan, hoặc hợp tác với Đỗ Ngưỡng Hi tìm ra thủ pháp, thoát khỏi mưu kế từ "kiếp nạn đào hoa".